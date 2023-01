Ein Busfahrer hat am Dienstag gegen 14 Uhr in Bad Saulgau einen Honda gestreift. Die Fahrerin musste das Auto verkehrsbedingt anhalten, wobei der Bus sie anschließend an der linken Fahrzeugseite erwischte. Die 26-Jährige und der 60-jährige Busfahrer blieben unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Bus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro.