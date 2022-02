Bundestagsabgeordneter macht Politik greifbar

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen besonderen Vormittag erlebten die zehnten Klassen der Realschule des Walter Knoll Schulverbundes Bad Saulgau mit ihren Gemeinschaftskundelehrern Philipp Hierlemann und Christian Sterk. Da aufgrund der Pandemiesituation außerschulische Exkursionen momentan nicht möglich sind, kam der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Zollernalb-Sigmaringen, Robin Mesarosch, sehr gerne der Einladung von Philipp Hierlemann nach und stattete den Schülerinnen und Schülern einen Besuch in der Schule ab. Nachdem der Abgeordnete spannende Einblicke in sein noch junges Leben und seinen erst kürzlich zurückliegenden Einzug in den Bundestag gegeben hatte, erläuterte er seine politische Agenda. Voller Überzeugung beschrieb er den Schülerinnen und Schülern sein Verständnis von sozialer Gerechtigkeit, welches ihn auch dazu bewogen hat, aktiv Politik zu gestalten. In der anschließenden Runde konnte der Politiker auf die vielfältigen Fragen der Schülerinnen und Schüler stets eine passende und ausführliche Antwort geben. Zahlreiche Fragen zum aktuellen Regierungshandeln und zur Debatte über eine Impfpflicht, der drohenden Klinikschließung in Bad Saulgau oder den Bezügen eines Bundestagsabgeordneten brannten den Jugendlichen unter den Nägeln. Den Besuch rundete eine Podiumsdiskussion mit dem Abgeordneten, Schülerinnen und Schülern und dem Lehrer Christian Sterk unter der Moderation von Philipp Hierlemann ab. Es wurde darin über den Prozess der Digitalisierung in Schule und Gesellschaft heute und in Zukunft diskutiert. Besonders interessant waren darin wiederum die Positionen von Robin Mesarosch, da das Thema Digitalisierung sein Fachgebiet ist und er ebenfalls auch Mitglied des Digitalausschusses des Bundestages ist. Die Schülerinnen und Schüler im Publikum konnten sich ebenfalls jederzeit an der Diskussion beteiligen. Ein spannender Vormittag, über den sich alle Beteiligten, so auch Robin Mesarosch, positiv äußerten, ging damit zu Ende.