BuKi veranstaltet Bücherbasar

Der BuKi-Bücherbasar findet einer Pressemitteilung zufolge am Samstag, 12. November, von 10 bis 15 Uhr im katholischen Gemeindehaus, Schulstraße 16 in Bad Saulgau statt. Musik inspiriert zum Lesen und Schmökern, heißt es in der Ankündigung. Schon längere Zeit begleite das Duo Judith Mutschler und Jürgen Zink den Basar musikalisch und schaffe es, eine Leseatmosphäre zu schaffen.

Alle Lesefreunde und Schmökerinnen, sind eingeladen in musikalisch-literarischer Runde mit Kaffee und Kuchen beim BuKi-Bücherbasar ihren Lesestoff für die nasskalt-winterliche Jahreszeit herauszusuchen. Gleichzeitig gibt es beim Bücherbasar wieder handgestrickte Wollsocken für die kalte Jahreszeit.

Vielfältiges Angebot

Die Socken werden von Frauen rund um Bad Saulgau hergestellt. So vielfältig wie die Strickdamen, sind auch die Socken dieses Angebots. Bücher für den Basar können am Samstag, 12. November, von 8 bis 10 Uhr abgegeben werden.

Folgende Bücher und CD’s können gespendet werden: jüngere und neuwertige Romane, Krimis, Comics, Jugend-, Kinder- und Bilderbücher. Außerdem DVDs und CDs in Form von Hörbüchern, Filmen, Musik und Lernsoftware. Die Erfahrung zeigt, dass ältere und vergilbte Bücher sowie Fachbücher nicht verkauft werden können. Daher sollten auf solche Spenden verzichtet werden, informiert BuKi.

Der gesamte Erlös des Bücherbasars und des Sockenverkaufs kommt der Arbeit im BuKi-Haus, der Kinderbetreuungsstätte in Cidreag/Rumänien zugute.