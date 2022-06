BuKi unterstützen und einen Quilt gewinnen!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um während der Corona-Zeit nicht ganz den Kontakt zueinander zu verlieren, hatte die „Patchworkgruppe 2003“ aus Bad Saulgau die Idee, eine Gemeinschaftsarbeit zu erstellen, welche nach ihrer Vollendung einem guten Zweck zugutekommen sollte.

Herausgekommen ist nun ein Schmuckstück der besonderen Art, ein sogenannter Weißquilt, nur aus weißer, alter Bettwäsche bestehend.

Die Teilnehmerinnen schufen die einzelnen Quadrate in vielen Arbeitsstunden: Omas Laken wurden sortiert, gewaschen, gebügelt, von Hand und mit der Maschine zusammengesetzt, verziert, gepatcht und gequiltet. Danach wurden die einzelnen Quadrate zu einer Decke zusammengenäht.

Dieser Quilt kann nun auf dem Woll- und Stoffmarkt am Sonntag, 10. Juli im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach in der Riefstube im Tanzhaus bewundert und mit etwas Glück mit nach Hause genommen werden. Mit einem Spendenbetrag von 5 Euro, der an BuKi geht, wird man an der Ziehung des Gewinnes teilnehmen.

„BuKi – Hilfe für Kinder in Osteuropa“ ist eine private Initiative aus Bad Saulgau, die in Cidreag, einem Dorf im Nordwesten Rumäniens, eine Betreuungsstätte für Roma-Kinder unterhält (buki-hilfe.de).

Die Kinder erhalten morgens ein Frühstück, gehen anschließend zur Schule, kommen danach wieder ins BuKi-Haus zurück, erhalten einen Mittagstisch und werden dann von den Mitarbeitern pädagogisch betreut. BuKi federt die sozialen Hürden der Kinder ab und bildet so eine Brücke zwischen den Kindern im Roma-Viertel und ihrer Schule beziehungsweise der Rumänischen Gesellschaft.

Neben dem Weißquilt stellt die Patchworkgruppe 2003 auch noch weitere textile Arbeiten aus, bietet einzelne Stücke auch zum Verkauf an und bereichert damit den Woll- und Stoffmarkt, der heuer zum ersten Mal im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach stattfinden wird.