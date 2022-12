Bürgerstiftung spendet 1000 Euro für die Anschaffung neuer Bärte

Wieder liegt ein Nikolausabend mit schönen Momenten und strahlenden Kinderaugen hinter der Nikolausgilde Bad Saulgau. Nach zwei Jahren der Pandemie war es wieder möglich die Kinder und deren Familien zu Hause zu besuchen. Aufgrund der tollen Erfahrungen des vergangenen Jahres, als man die Besuche nur im Freien abhalten durfte, hat man sich dazu entschlossen diese Möglichkeit auch in Zukunft anbieten zu wollen.

Für die Nikolausgilde galt es aber im Vorfeld des Nikolausabends die Weichen neu zu stellen, da Jürgen Zimmermann aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Erzbischof nach 20 Jahren zur Verfügung gestellt hat. Die Mitglieder der Nikolausgilde haben Florian Strobel zu dessen Nachfolger bestellt. Am 6. November wurde die Amtseinsetzung feierlich in einer Andacht und einem Festakt im „Ratsaal“ im Haus am Markt begangen. Im Mittpelunkt der Andacht, die musikalisch von den Donaulerchen umrahmt wurde, stand zu Beginn das Gedenken an die Verstorbenen während der Corona-Zeit. In dieser Zeit verstarb der Mitgründer und langjährige Erzbischof und dessen Frau, Erich und Johanna Köble, sowie deren Sohn, Michael Köble. Im März dieses Jahres wurde Beate Bauser in die Hände ihres Schöpfers zurückgegeben.

Im Anschluss an das Gedenken fand die feierliche Übergabe des Erzbischofs-Stabes statt. Dekan Müller zelebrierte diese Feierstunde und spendete den Segen für alle Paare der Nikolausgilde. Im anschließenden Festakt wurden verdiente und langjährige Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt. Dies waren Jürgen Zimemrmann, Günther Wetzel, Gustav Strobel, Werner Schneider, Ulrike Köble, Jürgen Schartmann, Anton Rundel, Siegfried Schädler, Veronika und Josef Näßler.

Im vergangenen Jahr versuchte die Nikolausgilde unter der Berücksichtigung besonderer Vorkehrmaßnahmen einen Nikolausbesuch anzubieten. Da aber zum damaligen Zeitpunkt nicht klar war, in wieweit das Corona-Virus in den Bärten überleben könnte, hat man sich dazu entschlossen alle Bärte und Handschuhe der Bischöfe zu entsorgen. Diese galt es in diesem Jahr neu anzuschaffen. Die Bürgerstiftung erklärte sich dankenswerterweise dazu bereit 1000 Euro von den insgesamt 2600 Euro zu übernehmen.

Am 5. Dezember folgte dann der eigentliche Höhenpunkt eines jeden Nikolausjahres, der Nikolausabend. Die Nikolausgilde durfte an diesem Abend mit 13 Paaren insgesamt 330 Kinder der Stadt besuchen. Wie in jedem Jahr wurden die Einnahmen der Besuche sozialen Zwecken zugeführt. So freute sich der neue Erzbischof, Florian Strobel, dass er noch am Abend sowohl den Donaulerchen als auch der Bruder-Konrad-Stiftung jeweils 1000 Euro überreichen konnte.

Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2023, 65 Jahre Nikolausgilde Bad Saulgau, wo die ein- oder andere Veranstaltung geplant sein wird.