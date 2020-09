Bürgermeisterin radelt für Bad Saulgau

Eine Rauchsäule über Baindt und viele Feuerwehrautos: Ein Brand in einem Stall am westlichen Ortsrand hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden für Aufsehen gesorgt. Bei dem Feuer kamen etwa 70 Tiere ums Leben.

Kurz nach 4 Uhr habe er in der Nacht auf Donnerstag ein Krachen und Knacken gehört, schildert ein Augenzeuge aus Baindt.

Er habe sich gewundert, was das sein könne um diese Zeit. Auch andere Bekannte hätten diese Geräusche gehört, wie sich in späteren Gesprächen herausstellte – einer habe gedacht, es handle ...