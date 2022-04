Buchhandlung verschenkt deutsch-ukrainisches Kinderbuch

Von den 135 Ukraine-Flüchtlingen, die in Bad Saulgau wohnen, sind zahlreiche Kinder, die kein Wort Deutsch sprechen und verstehen. Frank Eisele, Inhaber der Buchhandlung Schwaaz Vere, verschenkt deshalb Kinderbücher – komplett auf deutsch und ukrainisch.

„Neue Freunde“ heißt das Kinderbuch von den Verlegern Melanie und Norbert Klotz aus Wiehl am Rhein. 50 Exemplare hat Frank Eisele bereits erhalten. Die nächste Bestellung ist erfolgt, damit auch alle in Bad Saulgau angekommenen Flüchtlinge das Kinderbuch bei einem Besuch in der Buchhandlung kostenlos abholen können. Eisele wolle so lange nachbestellen, bis der Bedarf gedeckt sei.

In der Geschichte in deutscher und ukrainischer Sprache lernen Luis und Lea die beiden Kinder Artem und Sophia aus der Ukraine kennen, die mit ihrer Mutter von Zuhause fort mussten und jetzt bei Opa Balduin auf dem Bauernhof leben werden. Die Kinder werden Freunde und dank eines Fußballs und einer zerbrochenen Scheibe bekommen Luis und Lea schnell eine Ahnung davon, was Artem und Sophia in ihrer Heimat durchgemacht haben. „Die Autoren haben den richtigen Ansatz gefunden und eine angstfreie Geschichte erzählt“, sagt Frank Eisele.

Google-Übersetzer

Er ist froh, dass er mit dem Kinderbuch den Geflüchteten eine Freude bereiten kann. „Das ist ein kleiner Schritt, der etwas bewirkt“, so Eisele. Denn das größte Problem sei seiner Ansicht nach die Kommunikation. „Fremde Menschen kommen in ein fremdes Land. Die Wenigsten davon können Englisch.“ Das Kinderbuch soll einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Ukrainer ihren deutschen Wortschatz erweitern. Denn in der Buchhandlung gibt es derzeit keine deutsch-ukrainischen Wörterbücher. Noch nicht. „Ich rechne mit der Lieferung in den nächsten zehn Tagen“, ergänzt Eisele. Überhaupt sei es schwierig, deutsch-ukrainische Literatur zu bekommen.

Aber Eisele will alle Hebel in Bewegung setzen, um seine Buchhandlung entsprechend aufzurüsten. Derzeit verständigen sich die Ukrainer mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Buchhandlung per Google-Übersetzer. Als die erste Kundin dem Buchhändler auf ihrem Handy mit einer Spracheingabe ihren Bestellwunsch mitteilte, „ging uns allen ein Licht auf. Seither ist das unser Kommunikationsmittel“, ergänzt Eisele, der dennoch hofft, dass den Flüchtlingen demnächst möglichst viel deutsch-ukrainische Literatur zur Verfügung steht.