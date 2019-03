Brugger ist gegen „absurde“ Abschiebungen

Mit Blick auf die Europawahlen hat die stellvertretende Vorsitzende der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Agnieszka Brugger, (Foto: amm) bei ihrem Besuch in Bad Saulgau kräftig die Werbetrommel für weltpolitikfähiges europäisches Haus gerührt. Emotional wurde es auch in der Diskussion mit den Besuchern. Ein Grund war unter anderem die zunehmende Zahl von Abschiebungen von Flüchtlingen.

Die neue Abschiebepraxis sorgt bei vielen Bürgern für große Unruhe und für Unverständnis. Bei Gesprächen im Vorfeld der Veranstaltung am Montag im Stadtforum geht es etwa um einen Flüchtling aus Nigeria, der seit zwei Jahren einen festen Arbeitsplatz in Hohentengen hat, vorbildlich integriert ist, und abgeschoben werden soll. „Da kriegt man den Eindruck, dass die Gefährder bleiben dürfen, während die Anständigen abgeschoben werden“, sagt eine Besucherin während der Fragerunde aufgewühlt. Agnieszka Brugger ist Mitglied im Verteidigungsausschuss. Sie koordiniert unter anderem den Arbeitskreis für Internationales und Menschenrechte und spricht nicht zuletzt mit Blick auf den Fachkräftemangel von „absurden Abschiebungen“, basierend auf entsprechenden Bundesgesetzen.

In diesem Zusammenhang thematisiert sie auch die verheerenden Zustände in den Flüchtlingslagern. „Das ist ein idealer Nährboden für Radikalisierungen“, sagt die 34-Jährige und fordert auch mit Blick auf eine andere Flüchtlingspolitik ein „neues Europa“, das konsequent „nach vorne denkt“. Es brauche geordnete Verfahren, legale Fluchtwege und eine faire Verteilung von Flüchtlingen in Europa. Unter dem Dach eines gemeinsamen europäischen Hauses brauche es kluge Entscheidungen, klare Regeln, eine demokratische Werteordnung und Fairness.

Mehr Transparenz

Verhandlungen „hinter verschlossenen Türen“ müssten aufhören. Ob mit Blick nach Brasilien, Russland, in die Türkei oder die USA: die dortigen Präsidenten würden nicht nur leichtfertig mit der Zukunft unseres Planeten spielen. „Diese Männer hassen vor allem eins: sich an Regeln zu halten“, sagt Brugger

Sie macht sich für eine „weltpolitikfähige EU“ stark, die auch auf militärischer Ebene stärker zusammenarbeiten müsse. Etwa in Form einer europäischen Sicherheitsunion. „Warum wird immer nur übers Militär gesprochen, wenn es um Außen- und Sicherheitspolitik geht?“ Man dürfe nicht nur auf Panzer und Kampfdrohnen setzen, sondern vielmehr auf Diplomatie und zivile Krisenprävention. „Hut ab vor Friday for Future“, fährt die gebürtige Polin fort. Sie erinnert an die stark zunehmenden Wetterkapriolen – auch hier bei uns. Die Jugendlichen hätten bislang noch keine Regierung erleben können, die sich glaubwürdig um einen verstärkten Klimaschutz gekümmert hätte.

Motor für ein besseres Europa

Die EU müsse wieder eine Vorreiterrolle im Klimaschutz übernehmen. Gemeinsam mit Frankreich könne Deutschland „Motor sein für ein neues und besseres Europa“. Mit Rüstungsexporten an Staaten wie Saudi-Arabien müsse Schluss sein. Sie prangert die rechtsextremen Verbindungen in Sicherheitsbehörden an und die „Blauäugigkeit“ von Verantwortlichen.

In der Fragerunde wird Brugger auch auf die vielen nicht einsatzfähigen Großgeräte der Bundeswehr angesprochen. Die von der Verteidigungsministerin zu Beginn angekündigte „Trendwende“ habe nicht stattgefunden, sagt Brugger. Sie spricht von fehlender Verantwortung, zu vielen Beraterverträgen und mächtigem Lobbyismus.