Bruch: Löschgruppe kündigt

Eine Auseinandersetzung um eine neue Feuerwehrgarage in Renhardsweiler hat die Abteilungswehr Bierstetten/Renhardsweiler in eine Krise gestürzt. Alle 15 Wehrmänner der Löschgruppe Bierstetten quittierten den Dienst. Der Grund: Die Bierstettener Feuerwehrleute hatte erzürnt, dass im benachbarten Renhardsweiler ein kleineres Feuerwehrgerätehaus als Anbau an das Dorfgemeinschaftshaus entstehen soll. Stadt, Feuerwehrführung und Löschgruppe Renhardsweiler berufen sich bei ihrer Entscheidung auf die Vorgaben von Kreisbrandmeister Michael Hack. Die Feuerwehrmänner in Bierstetten fühlten sich übergangen. Sie halten die Investition für unnötig – und gingen.

Bisher stand das bessere Gerätehaus der Abteilungswehr in Bierstetten, ganz in der Nähe der Firma Fensterbau Striegel. Die Abteilung besteht aus den benachbarten Löschgruppen Renhardsweiler und Bierstetten.

Mit dem Bau in Renhardsweiler verändere sich die Situation zuungunsten von Bierstetten, kritisieren die dortigen Feuerwehrleute. Bei der Entscheidung fühlen sie sich übergangen. Der frühere Kommandant der Löschgruppe in Bierstetten, Peter Gelder, hält den Neubau in Renhardsweiler für unnötig. Gelder: „Ich habe von dem Feuerwehrgerätehaus aus der Zeitung erfahren.“

„Das sollte eine ganz einfache Feuerwehrgarage sein“, versucht der stellvertretende Kommandant der Stützpunktwehr Bad Saulgau und Abteilungskommandant der Abteilung Renhardsweiler/Bierstetten, Harald Stützle, die Wogen zwischen den Nachbarorten zu glätten. Die Investition sei eine Notwendigkeit. Nach einer Besichtigung des alten Feuerwehrgerätehauses in Renhardsweiler habe Kreisbandmeister Michael Hack bauliche Mängel angemahnt. Unter anderem sei die Ausfahrt aus dem Feuerwehrgerätehaus problematisch. Die Löschgruppe Renhardsweiler mit Abteilungskommandant Harald Stützle, Verwaltung, Gemeinderat und die Führung der Feuerwehr mit Karl-Heinz Dumbeck entschieden sich dafür, das Problem durch einen Anbau an das neue Dorfgemeinschaftshaus in Renhardsweiler zu lösen.

Ein Bierstettener ehemaliger Feuerwehrmann, der nicht genannt werden möchte, nennt einen möglichen Hintergrund für die Befürchtungen in Bierstetten. Der Abteilung soll in den nächsten Jahren ein neues Feuerwehrfahrzeug LF 16 bekommen. Die Bierstettener Wehrmänner gingen bisher vom Standort in ihrem Gerätehaus aus. Mit der neuen Garage könnte das Fahrzeug auch in Renhardsweiler stationiert werden.