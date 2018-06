Bronnen will Heimvorteil nutzen

Auch der Spielplan in der B 4 ist zerpflückt. Drei Spiele am Samstag, zweimal mittags, einmal abends, drei verschiedene Anstoßzeiten, dazu drei Partien am Sonntag. Den Auftakt mcht ein (Keller-)Derby in Mägerkingen. Am Sonntag greift der Tabellenführer aus Kettenacker ins Geschehen ein.

TSV Mägerkingen – TSV Neufra (Sa., 15 Uhr; Vorrunde: 0:0). - Der Tabellenkeller macht den Anfang. Der Vorletzte trifft auf den Letzten, die einzige sieglose Mannschaft der Liga. Da beide Minimalisten sind könnte es sein, dass es auch dieses Mal keinen Sieger gibt.

SG Hettingen/Inn. II – FC Laiz II (Sa., 15.30 Uhr; 0:4). - Eine klare Sache war das Hinspiel für den Aufstiegsaspiranten aus Laiz. Die SG scheint auf ihrer Position zu verharren, wird sich aber gegen Laiz II wehren. So wird Laiz erst mal versuchen, die Defensive aus den Angeln zu heben.

SV Bronnen – SG Frohnstetten/Storz. (Sa., 18.30 Uhr; 3:3). - Das Hinspiel war eine abwechslungsreiche Angelegenheit. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. Am Samstagabend wird dies nicht anders sein, Bronnen muss - mit dem Heimvorteil im Rücken - das Spiel machen, während der Gast Lücken in der Bronnener Deckung sucht. Ein Unentschieden ist möglich.

TSV Trochtelfingen – SPV Türk Gücü (So., 15 Uhr; 1:1). - Einen Pflichtsieg erwartet der Anhang der Hausherren, die in diesem Jahr 2016 noch nicht richtig Fuß gefasst haben. Den Platzvorteil nutzend spielt der TSV voll auf Sieg. Türk Gücü hat seine Saison bereits zu den Akten gelegt. Es geht nur noch darum, den Grundstock für die kommende Runde zu legen.

SV Bingen/Hitzkofen – SV U/Oberschmeien (So., 15 Uhr; 1:5). - Deutlich setzte sich der Gast im Hinrundenspiel. Damals hatte die Elf noch Hoffnung, einen vorderen Platz zu belegen. Dieses Vorhaben ist zur Zeit zu den Akten gelegt worden. Der Gastgeber ist auf fremde Hilfe angewiesen, wenn es noch etwas mit dem Relegationsplatz werden soll. Große Hoffnungen braucht man sich allerdings nicht mehr zu machen.

KFH Kettenacker – FC Blochingen (So., 15 Uhr; 2:1). - Am vergangenen Sonntag wurde der Tabellenführer in Sigmaringen nicht gefordert. Ob Blochingen zu mehr in der Lage ist? Abwarten. Für den Gastgeber geht es nun in die entscheidende Phase. Da kann man sich keine Ausrutscher leisten.

Spielfrei: FV Veringenstadt (mk)