Bronnen siegt, SVL sogar zweistellig

Die fünfte Jahreszeit - Fasnet - hat begonnen, aber der Spieltag schien friedlich zu verlaufen. Nicht ein Platzverweis. Dann aber kam der Bericht aus Renhardsweiler, wo in der 78. Minute gleich zwei Spieler zum Duschen mussten. Sportlich hat der SV Langenenslingen zweistellig gewonnen, Fulgenstadt punktete in Gammertingen, sechs Tore in einem Spiel hat der SV Braunenweiler schon lange nicht mehr kassiert und Bronnen scheint für Schlagerspiel gegen Langenenslingen gewappnet zu sein.

SC Türkiyemspor Saulgau – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Back (39.), 1:1 Gündogdu (48.), 1:2 Lukas Hahn (73.). - BV: Batuhan Topal (71./SCT) musste mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. - Z.: 60. - Trotz magerer Zuschauerzahl war die Partie keine trostlose Begegnung. Beide hatten genug Einschussmöglichkeiten. Türkiyemspor nutzte seine Chancen durch Gassama (32.) und Camkiran (36.) nicht. Während Stroppel und Hahn auch nicht trafen, machte es Back besser - 0:1 (39.). Nach der Pause investierte der Gastgeber mehr und glich prompt aus. Emin Yilmaz spielte Gündogdu frei - 1:1 (48.). Bis zur 73. Minute hatten beide ihre Möglichkeiten. Die bessere Chancenverwertung hatte der Gast, als Hahn zum 1:2 traf. Yannik Stroppel vergab für den Gast das 1:3 (77.). Eine strittige Situation musste der Gast in der 82. Minute überstehen, als Yilmaz im Strafraum gelegt wurde, der Pfiff aber blieb aus.

SPV Türk Gücü – SV Braunenweiler 6:3 (3:2). - Tore: 1:0 Akyildiz (10.), 2:0, 3:0 Samuel Peter (23./24.), 3:1 Manuel Rieger (28.), 3:2 Winkhart (44.), 4:2, 5:2 Enes Sacevic (67./73.), 6:2 Samuel Peter (76.), 6:3 Marco Steuer (89./FE). - Z.: 70. - „Wir haben kein geeignetes Gegenmittel für Enes Sacevic und Samuel Peter gehabt, die uns vor sehr große Probleme gestellt haben. Wenn wir durch Patrick Rieger vielleicht das 0:1 machen, hätte Türk Gücü lange gebraucht, um ins Spiel zu finden. So aber war das 3:0-Zwischenergebnis okay“, sagte SVB-Coach Jasko Ramic.“ Doch Braunenweiler bewies Moral und kam noch vor der Pause auf 2:3 heran. Nach dem Wechsel ging die Zweimann-Show von Sacevic und Peter jedoch weiter. Steuers Anschlusstreffer war nur noch Kosmetik. - R.:1:6

SV Hoßkirch – SV Bronnen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Yasar Oskan (30.), 0:2 Raphael Brillert (43.), 0:3, 0:4 Viktor Maier (56./74.). - Z.: 50. - Zunächst deutete nichts auf einen so klaren Erfolg der Gäste hin. Hoßkirch - motiviert vom Dreier in Hausen - war eine halbe Stunde lang gleichwertig. Dann schlich sich ein Fehler im Spielaufbau ein. Das nutzte Bronnen zum 0:1 (30.). Hoßkirch geriet unter Druck und leistete sich den nächsten Aussetzer, den Raphael Brillert abschloss - 0:2 (43.). Nach der Pause machte Hoßkirch die mangelnde Chancenverwertung die Beine schwerer. Anders der SV Bronnen, der in Viktor Maier und Raphael Brillert seine besten Spieler hatte und diese auf die verunsicherte Hoßkircher Abwehr losließ. Die Folge war der 0:4- Endstand. Patrick Schorsten hatte noch die eine oder andere Möglichkeit für die Gastgeber. - R.: ausgefallen

SV Langenenslingen – FC Krauchenwies II/SV Hausen 10:0 (4:0). - Tore: 1:0 Jochen Gulde (24.), 2:0 Springer (36.), 3:0 Jochen Gulde (36.), 4:0 Marco Stehle (44.), 5:0, 6:0 Jochen Gulde (55./67.), 7:0 Münst (76.), 8:0 Dörr (84.), 9:0 Moritz Sauter (87.), 10:0 Senfle (88.). - Z.: 120. - Nichts, aber auch gar nichts deutete auf eine zweistellige Klatsche in Langenenslingen hin. SVL-Trainer Bednarek musste Kleinigkeiten korrigieren und so entwickelte sich eine ausgeglichene Partie - bis zur 25. Minute. Eine Minute zuvor hatte Jochen Gulde zum 1:0 getroffen. Dann plötzlich lief beim Gast immer weniger zusammen. Stellvertretend stand der Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden. Als der Stadion-Sprecher gerade Springers Tor zum 2:0 durchsagte, legte Gulde nach. Stehles 4:0 vor der Pause nahm Bednarek als Resultat einer gut harmonierenden Truppe auf. In der zweiten Halbzeit war von den Gästen nicht mehr viel zu sehen, Langenenslingen spielte wie aus einem Guss.

SGM Alb-Lauchert – FV Fulgenstadt 0:0. - Z.: 250. - Trotz einer stattlichen Zuschauerzahl wurde es am Ende ein typisches 0:0-Spiel. Die Gäste wussten um die Gefährlichkeit der Spitzen der SGM und igelten sich in der Abwehr ein. Gammertingens Abwehr stand sicher und ließ gerade mal zwei Chancen zu. Weil Fulgenstadt aber die Gammertinger Spitzen Genkinger und Sauter weitgehend auch aus dem Spiel nehmen konnten, blieb es torlos.

SV Bolstern – SGM TSV Scheer/SV Ennetach 0:6 (0:2). - Tore: 0:1 Yannik Merk (9.), 0:2 Köker (34.), 0:3, 0:4 Leiprecht (52./85), 0:5,0:6 Marc Gruber (86./88.). - Z.: 120. - Einen verdienten Dreier nahm die Spielgemeinschaft aus Bolstern mit. Nach einer Anlaufzeit von zehn Minuten übernahmen die Gäste das Geschehen und als Merk das frühe 0:1 gelang, spielte dies in die Karten der Gäste, die mit Köker das Halbzeitergebnis untermauerten. Nach der Pause sorgte Leiprecht mit seinem ersten Treffer an diesem Nachmittag für die Vorentscheidung. Bolstern gab sich nie auf und spielte mit. Mit dieser Spielweise lief man allerdings den Gästen in den Schlussminuten ins offene Messer. Drei Tore in drei Minuten bedeuteten am Ende ein 0:6.

SV Renhardsweiler – FV Bad Saulgau 4:1 (1:1). - Tore: 0:1 Riedesser (14.), 1:1 Widmann (29.), 2:1 Patrick Eisele (51.), 3:1 Karuaihe (58.), 4:1 Stankalla (85.). - Rote Karte: Widmann (78./SVR), Max Werner (78./FVS). - Z.: 150. - Den Hausherren merkte man die zweiwöchige Spielpause nicht an. Gleich von Beginn an wollte der SVR das Spiel an sich reißen. Der FVS hatte etwas dagegen, um - wie im Pokalspiel - nicht gleich wieder in Rückstand zu geraten. Riedesser brachte seine Farben in Front. Widmann - schon im Pokal erfolgreich - glich aus. Karuaihe hätte seine Farben noch vor der Pause in Führung schießen müssen, als er knapp einen Meter vor der Linie das Leder über die Latte drosch. Nach der Pause machte es der Ex-Bad-Saulgauer Patrick Eisele besser (2:1). Dann bog Karuaihe seinen Lapsus wieder gerade - 3:1 (58.). Die Gäste drängten auf den Anschluss (66./71.), aber den Schlusspunkt in diesem Derby setzte Stankalla.