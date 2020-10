Brennende Mülleimer und entfernte Kanaldeckel

Die Polizei Bad Saulgau bittet in zwei Fällen mögliche Zeugen um Mithilfe. Zum einen wurden laut Polizeibericht am Samstag zwischen 23 Uhr und Mitternacht im Bereich des Sießener Fußweges und auf dem Gelände der angrenzenden Schule mehrere Mülleimer in Brand gesteckt, wodurch diese beschädigt wurden. Zum anderen wurden am frühen Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr in der Oberamteistraße mehrere Kanaldeckel entfernt. Glücklicherweise wurde dadurch nach Kenntnis der Polizei niemand gefährdet oder geschädigt.