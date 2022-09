Brechts „Puntila“ zum Auftakt der Bad Saulgauer Theatersaison

Mit einer Aufführung von Bertolt Brechts Volkstück „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ startet am Samstag, 24. September, um 19.30 Uhr in der Stadthalle die neue Bad Saulgauer Theatersaison. Die Badische Landesbühne inszeniert Brechts gesellschaftskritische Satire über einen reichen Gutsbesitzer, der seine Tochter mit einem Aristokraten verheiraten will und dabei Schiffbruch erleidet, als berauschende Komödie mit Live-Musik. 1940 im finnischen Exil geschrieben, eröffnete Brecht mit dem „Puntila“ 1949 das von ihm gegründete Berliner Ensemble. Neben der „Dreigroschenoper“ zählt die Komödie zu den meistgespielten Brechtstücken weltweit. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Bad Saulgau, Telefon 07581 / 2070 oder online unter www.reservix.de