Brautpaar aus Bad Saulgau traut sich nach 17 Jahren

Das Brautpaar Christian Pfeiffer und Hendrike Kösel hat bei seiner Hochzeitsparty im Biergarten des Gasthauses Bohnenstengel in Bad Saulgau zum Lied „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ von Hildegard Knef seinen Hochzeitstanz aufgeführt. Für den romantischen Rosenregen auf der Tanzfläche sorgten 150 Hochzeitsgäste.

2022 kommt Christian Pfeiffer, Wirt des Bohnenstengels, aus dem Feiern nicht mehr heraus. Am 29. Juni feierte er seinen 60. Geburtstag, am 15. Juli heiratete er standesamtlich, ehe er einen Tag danach gemeinsam mit seiner Frau Hendrike Kösel bei der Hochzeitsparty in seinem Lokal gegenüber des Bahnhofs im Rampenlicht stand. „Beim Hochzeitslied sind wir uns schnell einig geworden“, sagt Pfeiffer, der für die Hochzeitsparty am Bächtlefest-Samstag die Peter-Zoufal-Band aus Biberach gebucht hatte.

Viele Emotionen

Der Refrain des bekannten Lieds von Hildegard Knef wurde etwas umgetextet: „Für uns soll’s rote Rosen regnen“. Und schon konnte der Tanz beginnen, wobei Pfeiffer über sich selbst sagt. „Ich bin kein Tänzer vor dem Herrn“. Aber für seinen Hochzeitstanz strengte er sich besonders an.

Besonders sei auch der Moment gewesen, als die roten Rosen der Gäste auf ihn und seine Ehefrau fielen. „Dieses Lied und dann diese Emotionen – das bleibt unvergesslich“, sagt Pfeiffer.

Bei der Musiknacht funkt es

Das Gasthaus Bohnenstengel ist nicht nur der Arbeitsplatz von Pfeiffer, sondern auch der Ort, an dem er seine Frau vor 17 Jahren bei der Musiknacht in Bad Saulgau richtig kennengelernt hatte. Seine Schicht als damaliger Mitarbeiter war zu Ende, sodass er die Musiknacht mit Hendrike Kösel genießen konnte. „Es hat sofort gefunkt“, sagt Pfeiffer, obwohl Kösel schon öfter Gast im Bohnenstengel war, als Pfeiffer sie bediente.

Stieftochter besorgt den Ring

17 Jahre später traute sich Christian Pfeiffer, der Lehrerin einen Antrag zu machen. Warum so spät? „Wir waren während des Corona-Lockdowns sieben Monate am Stück zusammen und haben nicht einen einzigen Tag gestritten“, ergänzt Pfeiffer. Dann sei ihm klar geworden, diese Frau wolle er heiraten und für immer an seiner Seite haben.

Ich hatte die Hosen voll, so nervös war ich. Christian Pfeiffer

Für Pfeiffer stand fest, sein Heiratsantrag soll nicht gewöhnlich sein. Seine Stieftochter beauftragte er damit, die Ringgröße seiner Frau in Erfahrung zu bringen. Mit dem Ring im Gepäck verreiste mit ihr an die Mosel, wo er bei einer Bergwanderung plötzlich weiche Knie bekam. „Ich hatte die Hosen voll, so nervös war ich.“ Er blieb aber standhaft, machte einen Kniefall und bat ganz romantisch um ihre Hand. „Sie hat zum Glück sofort Ja gesagt“, so Pfeiffer.