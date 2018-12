Braunenweiler unterliegt dem FC 99

Drei Nachholspiele vom 9. Spieltag sind am Sonntag als letzte Spiele 2018 der Kreisliga A 2 über die Bühne gegangen. Es gab zwei Auswärtssiege und ein Remis. Hoßkirch beendet das Kalenderjahr in der Liga ohne Heimsieg.

SC Türkiyemspor - FC Krauchenwies/Hausen II 0:4 (0:0). - Tore: 0:1 Corbin Eisel (47.), 0:2 Florian Weidle (70.), 0:3 Simeon Bohner (76.), 0:4 Roland Szedlak (81.). - Z.: 100. - Gegen einen ersatzgeschwächt angetretenen SC Türkiyemspor hatte der Gast, angetreten mit einigen Spielern aus der Bezirksligamannschaft, kein Problem, die Punkte aus Bad Saulgau zu entführen. „Wir hatten nur drei Spieler der ersten Mannschaft im Einsatz, dazu vier, fünf Spieler aus den A-Junioren und einige Spieler aus der Reserve“, erklärte Türkiyemspors Vorstandsmitglied Hadi Akiyildiz nach der Partie. Der SC Türkiyemspor musste auf einige verletzte und abwesende Spieler verzichten, hatte nur zwei Ersatzspieler auf der Bank. „Unseren jungen Spielern fehlte im zweiten Abschnitt die Routine. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Trotzdem war der Sieg des FC Krauchenwies/Hausen II absolut verdient. Wir mussten in der zweiten Halbzeit zu einfache Tore hinnehmen“, sagte Akiyildiz und anerkannte die Leistung der Gäste.

SV Braunenweiler - FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Johannes Ruhnau (55.). - Z.: 80. - In einer für beide Mannschaften schwierigen Partie, auf durch den Regen der vergangenen Nacht aufgeweichten Boden, leisteten sich beide Mannschaften viele Ballverluste. Vor allem in der ersten Halbzeit war es ein eher schwaches Spiel beider Mannschaften. In Halbzeit zwei lebte die Partie dann von der Spannung. Der FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies ging durch Johannes Ruhnau zehn Minuten nach dem Wechsel in Führung, allerdings reklamierten die Braunenweiler auf Handspiel durch einen Gästeangreifer, das dem Tor vorausgegangen sein soll. Braunenweiler bemühte sich um den Ausgleich, die besten Chancen hatten Felix Reuter und Marc-Andre Schauperl. Reuter hatte nach einer Flanke Pech mit einer Direktabnahme, die übers Tor ging (75.), Schauperl hatte eine weitere dicke Chance per Kopf nach einer Ecke, die aber ebenfalls den Weg ins Tor nicht fand (80.). Im Vorfeld der Partie hätte der SV Braunenweiler die Partie gerne verlegt, da der Verein am Samstag seine Weihnachtfeier feierte. Der FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies hatte nach Auskunft des SV Braunenweiler bereits der Verlegung zugestimmt, doch die Staffelleitung legte ihr Veto ein und das Spiel musste stattfinden. - R.: 0:2.

SV Hoßkirch - FV Fulgenstadt 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 Ali Winkhart (25.), 1:1 Daniel Brauchle (53.), 1:2 Ali Winkhart (62.), 2:2 Daniel Brauchle (65.). - Z.: 40. - „Das war ein ausgeglichenes Match im Abstiegskampf“, sagte der Hoßkircher Vorsitzende Marcel Stier nach der Partie auf dem Kunstrasen in Ostrach. Eine Partie, die - auch das ausgeglichen - zwei Doppeltorschützen hervorbrachte: Ali Winkhart für die Gäste und Daniel Brauchle für den SV Hoßkirch. Ali Winkhart brachte seine Mannschaft nach etwa einer halben Stunde mit einem Fernschuss, den Hoßkirchs Torhüter bei nassen Bedingungen „flutschen“ ließ, in Führung. Diese hielt bis kurz nach der Pause. Da kombinierte sich der SV Hoßkirch durch die Fulgenstadter Deckung und Alexander Müller bediente Daniel Brauchle, der zum 1:1 einschoss (53.). Die Führung hielt nur neun Minuten, da nutzte Ali Winkhart einen Abstimmungsfehler in der Hoßkircher Hintermannschaft zur erneuten Führung für die Gäste. Doch die hatten die Rechnung ohne Daniel Brauchle gemacht, der nur drei Minuten später aus einem Getümmel im Strafraum heraus zum erneuten Ausgleich einschoss - 2:2 (65.). - Res.: abg.