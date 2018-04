Braunenweiler siegt bei Türkiyemspor

Das Fußballhoch in Braunenweiler und Bronnen hält an. Beide siegten in den Nachholspielen am Donnerstagabend. Fulgenstadt musste sich mit einem 0:0 gegen Bolstern begnügen, Tore satt gab es in Renhardsweiler, wo der FC 99 siegte. Ennetach trotzte Gammertingen ein Remis ab.

SV Renhardsweiler – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 3:4(1:0). - Tore: 1:0 Andreas Fürst (17.), 1:1 Sebastian Grof (51.), 2:1 Andreas Fürst (64.), 2:2 Jannik Stroppel (65.), 2:3 Jonas Back (68.), 3:3 Andreas Fürst (80.), 3:4 Jonas Back (85.). - Z.: 50. - Unter der Woche setzten beide, abgesehen von den Toren, keine Glanzpunkte. In dieser Partie mit viel Kampf suchten beide ihr Heil in der Offensive und dadurch die Defensive schleifen ließen. Nach der eigenen Führung lief Renhardsweiler plötzlich einem Rückstand hinterher. Das kostete Kraft, die am Ende fehlte.

SV Bronnen – SV Langenenslingen 2:1 (0:1). - Tore: 0:1 Springer(23./FE), 1:1 Raphael Brillert (50.), 2:1 Lieb (80.). - Z.: 50. - Zwei Plätze nach oben ging es für die Hausherren mit diesem Sieg. Von Beginn an sahen die Zuschauer eine Partie, in der sich beide nichts schenkten. David Springer brachte seine Elf mit einem Strafstoß in Führung (23.). Bronnen verdaute dies nach zehn Minuten, doch Schmid setzte den Ball knapp neben das Tor. Nach der Pause schickte Raphael Brillert Rene Bravo auf die Reise, der alleine vor Langenenslingens Keeper Kilgus stand, doch Kilgus parierte. Dann wurde Raphael Brillert über die linke Seite geschickt. Dieses Mal zappelte der Ball im Netz - 1:1 (50.). Nur vier Minuten später scheiterte Daniel Bravo an Kilgus (54.). Zehn Minuten vor Schluss entschied Lieb mit einem „Hammer“ unter die Latte die Partie zum 2:1.

SV Ennetach – TSV Gammertingen 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Leiprecht (15.), 1:1 Matthias Göckel (30.), 2:1 Christian Pascolo (60.), 2:2 Brändle (71.). - Rote Karte: Müller (60./TSVG; Notbremse). - Z.: 50. - Auf dem kleinen Nebenplatz entwickelte sich ein reines Kampfspiel. Ennetach war zunächst agiler, Gammertingen hatte sehr viel Mühe mit den SVE-Angreifern. SVE-Trainer David Haubner bewies ein glückliches Händchen: Christian Pascolo kam und traf zum 2:1 (60.). Kurios, dass der Gast erst nach dem Platzverweis für Müller aufwachte. Ein leistungsgerechtes Unentschieden.

SC Türkiyemspor Saulgau – SV Braunenweiler 0:3 (0:0). - Tore: 0:1 Marc Schauperl (65.), 0:2 Manuel Riegger (73.), 0:3 Marius Heudorfer (80.). - Z.: 100. - Zunächst entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, ehe die Gäste das Kommando übernahmen. Ein Lattenschuss von Michael Eisele in Abschnitt eins untermauerte dies. Zwar wurde Türkiyemspor nach Wiederbeginn stärker, Tore und Chancen erspielte sich der Aufsteiger: Schauperls Führung war verdient (65.), nach Rieggers 0:2 machte der SCT auf, aber Torhüter Kiesslinger kratzte eine Möglichkeit der Hausherren von der Linie. Heudorfers 0:3 bedeutete die Entscheidung.

FV Fulgenstadt – SV Bolstern 0:0. - Z.: 300. - In der Jugend sind beide als Spielgemeinschaft unterwegs und das Spiel der Aktiven sah eine stattliche Zuschauerzahl. Die wohl stärkste Leistung lieferte Schiri Hubert Übelhör ab. Bolstern war von den jüngsten Ergebnissen der Hausherren gewarnt, beide tasteten sich ab. Vor der Pause sahen die Zuschauer zwei Möglichkeiten durch Schurer und Rambacher. In der zweiten Halbzeit antwortete Thomas Rist.