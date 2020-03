Bolstern sichert sich den Turniersieg

Die AH-Fußballer des SV Bolstern haben das vom SV Hohentengen am vergangenen Wochenende zum 25. Mal ausgerichtete Hallenturnier um den Schütz-&-Musch-Wanderpokal gewonnen. Den Gastgebern war es wieder einmal gelungen, ein ansprechendes Teilnehmerfeld einzuladen.

Trotz guter Torwartleistungen fielen viele Tore, insgesamt 117. Die Vorrunde wurde in zwei Fünfergruppen gespielt. Die Mannschaften schenkten sich nichts. Dank der Torausbanden entwickelten sich rasante Spiele. Bis zum Ende wurde um jeden Ball gekämpft. Den Einzug in die Endrunde schafften in Gruppe 1 der FC Mittelbiberach, der VfL Munderkingen, Titelverteidiger SG Braunenweiler/Renhardsweiler und der TSV Benzingen sowie in Gruppe 2 der SV Bolstern, der SV Ölkofen, die SGM Ostrach/Weithart und die SGM Ehingen/Dettingen. In den Halbfinalspielen setzen sich der SV Bolstern gegen den VfL Munderkingen (7:1) und der FC Mittelbiberach gegen den SV Ölkofen (6:1) durch. Das Endspiel konnten dann die AH’ler des SV Bolstern gegen den FC Mittelbiberach mit 2:0 gewinnen. Der SV Bolstern war mit einem erfahrenen, relativ spielstarken Kader angereist; unter anderem mit den noch bis vor kurzem für den FC Ostrach in der Landesliga spielenden Markus Gipson sowie Emanuel Riegger. Bolstern feierte einen verdienten Turniersieg. Die weiteren Plätze wurden durch die jeweilige Spiele der Gruppenplatzierungen gegeneinander entschieden. Die besten Torschützen waren Emanuel Riegger (Bolstern) und Inge Hämmerle (Mittelbiberach) mit je sechs Treffern. Alle Teams konnten sich zum Abschluß über ein Geschenk freuen. Die Turnierleitung um Markus Michel und Frank Kehle sorgte für eine gelungene Veranstaltung, als Schiedsrichter waren Peter Lehleiter, Joachim Bleicher, Udo Gebhart und Jonas Gäble umsichtige im Einsatz.