Der Bad Saulgauer Stadtteil Bolstern erhält einen neuen Dorfplatz. Ortsvorsteher Anton Störk freut sich, dass der langgehegte Wunsch der Ortschaft Wirklichkeit wird. Die viel befahrene Landesstraße von Bad Saulgau nach Ostrach zerschneidet die Ortschaft. Mit dem neuen Platz soll es für den Ort wieder einen zentralen Treffpunkt geben.

Bolstern hat sich entlang der Straße nach Ostrach und der Verbindung nach Wolfartsweiler entwickelt. Was früher ein Segen war, hat sich heute zu einem Problem entwickelt. Vor allem auf der Straße nach Ostrach ist das Verkehrsaufkommen und der Anteil an Lastwagen hoch. Jenseits der Straße befindet sich der Sportplatz, der Golfplatz und das Bolsterner Badegewässer, die Wette. Diesseits liegen Kirche, Ortschaftsverwaltung, Kindergarten und Gasthaus Drei König.

Wenn es bisher einen zentralen Platz gibt, dann befindet er sich bislang beim Feuerwehrhaus. Hier stellt die Ortschaft den Narren- und den Maibaum. Das Problem: Er liegt an der Straße. „Der Verkehr auf der Straße hat in den vergangenen Jahren so stark zugenommen, dass dieser Platz nicht mehr geeignet ist“, erklärt Ortsvorsteher Anton Störk.

Im Mai des Jahres 2000 kam deshalb im Dialog der Ortschaftsverwaltung mit den Vereinen erstmals der Gedanke auf, einen neuen zentralen Dorfplatz zu schaffen. Damals gab es eine erste Planung.

Den Wunsch nach einer großen Lösung mit Umgehungsstraße und Verkehrsentlastung gebe es zwar in Bolstern weiterhin. Ein solches Projekt hänge aber zusammen mit den komplizieren Überlegungen für eine umfassende Umfahrung von Bad Saulgau. „Das ist derzeit nicht aktuell“, sagt der Bolsterner Ortsvorsteher.

ELR fördert das Vorhaben

Dann lieber Dorfentwicklung mit einem neuen Platz: „Wir sind glücklich, dass die Platzgestaltung jetzt umgesetzt wird. Damit wird unsere Ortschaft aufgewertet.“ 2015 kam das Projekt in den Dorfentwicklungsplan. Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gab die Zusage über einen Zuschuss von annähernd 100000 Euro. Eines der Ziele des Programms ELR ist die Innenentwicklung und Stärkung der Dorfkerne. Bolstern bekam einen ansehnlichen Betrag aus dem Programm zugesprochen.

Auf zwei Jahre wird die Stadt die 285 000 Euro für dieses Projekt finanzieren. 91500 Euro stehen für dieses Jahr im Haushaltsplan. „September oder Oktober sollten wir anfangen“, sagt der Ortsvorsteher, sonst bestehe die Gefahr, dass der Zuschuss verloren gehe.

Ein vom Büro Roland Groß aus Altshausen erstellte Gestaltungsplanung sieht einen mit einem einheitlichen Straßenbelag und abgesenkten Randbereichen gestalteten Platz zwischen Kirche, dem Kindergarten mit Ortschaftsverwaltung und der derzeitigen Bushaltestelle vor. Auf dem Entwurf ist ein Verankerung für Maibaum, Christbaum und Narrenbaum vorgesehen. Auch eine Sitzbank ist als mögliches Element eingezeichnet. Sommerfeste von Vereinen wären in diesem Bereich ebenfalls denkbar, so Anton Störk. Der Platz zwischen Ortsverwaltung und jetziger Bushaltestelle soll autofrei werden. „Wir wollen dass der Charakter als Platz erhalten bleibt, und nicht wieder zur Straße wird“, betont Störk.

Haltestelle wird verlegt

Deshalb wird die Bushaltestelle um einige Meter in den Bereich der Kirche verlegt. „Sie müsste barrierefrei gemacht werden“, erklärt Störk. Barrierefrei soll auch der Zugang zu Kindergarten und zum Gemeinschaftsraum von Ortschaftsverwaltung und Kindergarten gestaltet werden. Der Gemeinschaftsraum wird bei Wahlen als Wahllokal genutzt. Damit wäre der Zugang ins Wahllokal mit Rollstuhl und Rollator gesichert. Die Planung wird sich wohl in den nächsten Monaten konkretisieren. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats hat inzwischen das Ingenieurbüro Kapitel aus Bad Schussenried für die Planung der Tiefbauarbeiten beauftragt.

Wunsch: Bauplätze im Ortskern

Bei Ortschafts- und Stadtverwaltung gibt es auch Überlegungen, die über die öffentlichen Flächen hinausgehen. Damit könnte ein größerer Bereich in die Planung des Platzes einbezogen werden. Gedacht ist auch daran, in der aufgewerteten Ortsmitte Bauplätze zu schaffen. Davon gibt es in Bolstern derzeit keine mehr.

„Es laufen Gespräche mit der katholischen Kirchengemeinde und der Diözese. Die Kirche ist Besitzerin des Pfarrgartens in unmittelbarer Nachbarschaft des neu gestalteten Platzes. „Ich habe den Eindruck, dass es von Seiten der Kirche positive Signale gibt“, sagt der Ortsvorsteher. Drei bis vier Bauplätze wären in diesem Bereich möglich. Die Entscheidung liege aber beim Eigentümer.

Ein neuer Platz für Bolstern sei keine Pflichtaufgabe, sondern gehöre in den Bereich der freiwilligen Aufgabe einer Gemeinde. Bolsterns Ortsvorsteher ist deshalb dankbar, dass die Stadt das Projekt angeht. Aber die Ortschaft hat sich bisher mit Forderungen an die Stadt auch zurückgehalten. „Wir sind nicht diejenigen, die jedes Jahr etwas beantragen.“ Umso größer wird die Freude sein, wenn die Baurbeiten tatsächlich beginnen.