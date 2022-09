Bogenweiler feiert wieder sein Dorffest

Nachdem 2019 letztmals gefeiert werden konnte, findet nach zwei Jahren coronabedingter Pause Jahr wieder das traditionelle Dorffest des Stadtteils Haid-Bogenweiler-Sießen am zweiten Sonntag im September statt. Die Organisatoren haben sich wieder große Mühe gegeben, ein umfangreiches Programm zusammenzustellen, das von vielen ehrenamtlichen Helfern der Chorgemeinschaft Haid, der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Bogenweiler, und des Freizeit- und Narrenvereins Haid-Bogenweiler-Sießen unterstützt wird, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Dorffest startet am Sonntagmorgen, 11. September, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Barockkirche St. Markus in Sießen. Um 11 Uhr beginnt nach der Begrüßung der Gäste durch Ortsvorsteher Ansgar Kleiner das Frühschoppenkonzert im Dorfgemeinschaftshaus in Bogenweiler mit der Stadtmusik Bad Saulgau. Ebenfalls ab 11 Uhr besteht die Möglichkeit, die Küche kalt zu lassen und sich von den Mitgliedern mit einem Mittagstisch verwöhnen zu lassen.

Neben einem gemischten Braten, Pommes und Würsten steht als Spezialität auch Saumagen zur Auswahl. Ferner gibt es auch wieder selbstgebackene Kuchen und Torten für den Nachtisch oder den anschließenden Nachmittagskaffee, oder auch gerne zum Mitnehmen. Um 14.30 Uhr freuen sich dann die Kinder des Kinderchors Haid mit ihrer Leiterin Andrea Häberle, die Besucherinnen und Besucher mit einigen schwungvollen Weisen zu unterhalten. Inzwischen werden von fleißigen Helfern Dennete zubereitet, die ebenfalls ab 14.30 Uhr zum Verkauf stehen.

Auch für die Kinder ist einiges geboten: Neben der Hüpfburg der Firma Claas bietet der Spieleanhänger der TBG Bad Saulgau den Kleinen vielfältige Spielmöglichkeiten. Für alle gibt es darüber hinaus wieder ein Schätzspiel mit Preisen. Die Auflösung wird noch am Abend bekannt gegeben. Ab 16 Uhr gibt es wieder Musik und Unterhaltung im Dorfgemeinschaftshaus mit Ernst Dieter Mett. Zum Vesper werden neben diversen Wurstsalaten wie zuletzt auch Tellersülzen angeboten.