Der Bad Saulgauer Verein „BuKi-Hilfe für Kinder in Osteuropa“ unterhält eine Kindertagesstätte im rumänischen Dorf Cidreag, nahe der rumänischen Grenze. In den vergangenen Monaten kämpfte der Verein zusammen mit der Familie und unter großer Anteilnahme des Dorfes um das Leben des 15-jährigen krebskranken Bobby Bogar.

„Für uns alle war es ein großer Schock, als die Diagnose kam.“ Heidi Haller, stellvertretende Vorsitzende im Bad Saulgauer Verein BuKi, Hilfe für Kinder in Osteuropa, kann sich an den Moment erinnern. Die Eltern waren ins BuKi-Haus im rumänischen Dorf Cidreag gekommen und erzählten der Koordinatorin Greta Marcu von der schweren Krankheit ihres Sohnes. Die Ärzte hatten bei dem damals 14-Jährigen ein Osteosarkom, eine besonders aggressive Krebsart unterhalb des Knies diagnostiziert. Der Junge aus dem Roma-Viertel in Cidreag war beim Fahrradfahren gestürzt. Als das Knie trotz Behandlung weiter schmerzte, stellten Ärzte in der Kreisstadt Satu Mare den bösartigen Tumor fest.

Bobby Bogar gehört zu den Jungen aus dem Roma-Viertel, die im BuKi-Haus von Anfang an dabei waren. Er hat die Chancen, die sich daraus ergeben haben, genutzt. Die Schule schloss er mit der Abschlussklasse ab, und er begann 2019 in der Kreisstadt Satu Mare eine Ausbildung zum Schreiner in einer berufsbezogenen Schule. Die Schule tut alles, damit der inzwischen 15-Jährige seine Ausbildung auch abschließen kann.

Vor allem aber muss Bobby wieder gesund werden. Seit fast einem Jahr ist er die meiste Zeit stationär im Krankenhaus, die zahlreichen Chemotherapien belasten den Jungen. BuKi hat dafür gesorgt, dass der Junge so gut wie möglich medizinisch versorgt werden konnte. Ohne die Hilfe und die Vermittlung von BuKi wäre das für die Familie aus dem Roma-Viertel nicht möglich gewesen. Der Bad Sauglauer Verein nahm Kontakt mit der Linder-Stiftung auf, einer deutschen Stiftung, die in Rumänien aktiv ist. Sie unterstützte und koordinierte die medizinische Betreuung. Auch den Transport zur Chemotherapie in die 325 000-Einwohner-Stadt Cluj musste organisiert und finanziert werden. Eine vierstündige Fahrt mit dem Bus wäre für den schwerkranken Jungen nicht zu bewältigen gewesen.

Zur Operation am Bein musste Bobby sogar in die rumänische Hauptstadt Bukarest. Das sind acht Stunden Busfahrt von zu Hause. Es stand viel auf dem Spiel. Vor der Operation waren die Ärzte nicht sicher, ob der 15-Jährige sein Bein würde behalten können. Doch das Bein konnte gerettet werden. Der Tumor ließ sich entfernen, ohne das Bein amputieren zu müssen. Diese Nachricht wurde bei BuKi und der ganzen Familie mit großer Erleichterung aufgenommen.

Im September konnte Bobby wieder für anderthalb Monate nach Hause und ins BuKi-Haus. Er trug jetzt eine Schiene und er musste mit seiner Krankheit klarkommen. Heidi Haller und die anderen Verantwortlichen von BuKi taten alles, um den Jungen psychisch aufzurichten. Denn die Monate im Krankenhaus hatten ihn nicht nur körperlich gezeichnet. Der ohnehin schon magere Junge verlor durch die Behandlung weiter an Substanz. Die Behandlung hinterließ aber auch andere Spuren. „Er sollte sich nicht schämen wegen der Schiene und dass er so schnell müde wird“, erzählt Heidi Haller. Das gemeinsame Kochen von Nachtisch für die Kinder im BuKi-Haus machte ihm dagegen Spaß und sorgte für Ablenkung.

Viele Monate haben die Eltern von Bobby die schlechte Nachricht von ihrem Jungen ferngehalten. Sie hatten ihn im Glauben gelassen, dass Schmerzen und Behandlung eine Folge des Sturzes mit dem Fahrrad waren. Zu seinem Geburtstag im Frühjahr war das ganze Dorf gekommen, um Anteil zu nehmen. Die Gäste wussten Bescheid, nur Bobby nicht. Erst kurz vor der Operation im Juli sagten ihm die Eltern die Wahrheit. Die Ärzte wollten nicht verantworten, dass der Junge nach der Operation womöglich ohne Bein aufwacht. Aber auch bei den Eltern liegen die Nerven blank.

Inzwischen ist Bobby wieder in Cluj, wieder bei der Chemotherapie. Für den 15-Jährigen ist die harte und langwierige medizinische Behandlung schwer durchzuhalten. Lange Zeit hat Haller nichts von ihm gehört. Nun erhielt sie wieder ein Lebenszeichen von ihm. „Ich habe den Eindruck, dass er fix und fertig ist“, sagt Heidi Haller. Sie ist von Bad Saulgau aus im Austausch mit dem Jungen über den Messenger-Dienst WhatsApp. Auf seine Nachricht hat sie ihm wieder Mut zugesprochen: „Du schaffst das!“