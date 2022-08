BMW landet auf Kuppe im Kreisverkehr

Wohl weil er aufgrund von Sekundenschlaf kurz eingenickt ist, hat ein 63-jähriger Autofahrer am Montag gegen 1.30 Uhr im Kreisverkehr Buchauer Straße einen Unfall gebaut. Der Mann war nach Polizeiangaben mit seinem BMW auf der Umgehungsstraße von Bad Saulgau in Richtung L 283 unterwegs, als ihm eigenen Angaben zufolge nach einer langen Fahrt die Augen zugefallen sein sollen. Er überfuhr mit seinem BMW die Verkehrsinsel, beschädigte mehrere Verkehrsschilder und kam kurz darauf auf der Kuppe des Kreisverkehrs zum Stehen. Der Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Sein BMW wurde durch den Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Auf den 63-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.