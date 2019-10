Blut, Schweiß und Freudentränen

Von Leona Remler

Man muss nicht immer in ein Restaurant gehen, um gut zu essen. Streetfood liegt im Trend wie noch nie und so hat es sich Markus Fetscher als Aufgabe gemacht, den Häflern eine bunte Auswahl an multikulturellen Gaumenschmäusen auf vier Rädern zu bieten. Auch wenn der Standort nicht optimal war, zahlreiche Besucher kamen trotzdem.

Von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Oktober, konnten die Besucher schnell und einfach zubereitete Gerichte auf dem Parkplatz P7 neben dem Forschungs- und Entwicklungszentrum von ZF direkt auf der Straße ...