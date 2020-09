Blönried/Ebersbach top - Neufra mit Punkteteilung

Die SGM Blönried/Ebersbach feilt weiter an einer optimalen Ausbeute in der Fußball-Bezirksliga. Die Mannschaft von Trainer Florian Köhler besiegte in einem Spitzenspiel den SV Uttenweiler auf dessen Gelände mit 2:1 durch ein Tor in der Schlussminute. In einer weiteren Spitzenpartie trennten sich der FV Neufra und der SV Hohentengen mit 1:1. Die SF Hundersingen hatten gegen Altshausen das erwartete schwere Spiel, an dessen Ende sich die Failer-Mannschaft aber dennoch verdient durchsetzte. Aufsteiger FV Bad Saulgau ließ dem Vorjahresaufsteiger Langenenslingen keine Chance. Hettingen/Inneringen unterlag gegen die SGM SW Donau aus Rottenacker und Munderkingen knapp. Der FCK punktete in Öpfingen und der FV Altheim sah im „Altheim-Derby“ etwas älter aus als die SG Altheim.

SV Uttenweiler – SGM Blönried/Ebersbach 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Jakob Weiß (14.), 1:1 Pascal Volz (82./FE), 1:2 Fabian Weiß (90.). - In einer insgesamt an Torchancen armen Partie und einem typischen Remis-Spiel fahren die Gäste mit einem glücklichen Sieg nach Hause. Die Gäste überließen im gesamten Spielverlauf den Ballbesitz und verlegten sich nach Balleroberung auf ein schnelles Umschaltspiel und Konterfußball. Das 0:1 in der 14. Minute resultierte au einer zu kurzen Rückgabe auf den Torhüter, Jakob Weiß erlief sich diesen Ball und schob zur Führung für die Gäste ein. Fortan lief der SVU diesem Rückstand hinterher, schaffte es aber nicht, Lösungen für gelungene Torchancen zu erarbeiten. Die beste Chance zum Ausgleich hatte Timo Schmid in der 69. Minute, die Latte rettete für die Gäste. In der 82. Minute wurde der eingewechselte Fabian Maurer strafstoßwürdig im Strafraum der Gäste gefoult, Pascal Volz vollendete vom Punkt zum 1:1. In der letzten Minute der regulären Spielzeit kamen die Gäste dennoch zum 2:1-Siegtreffer. Eine scheinbar bereinigte Situation führte zu einem leichtfertigen Ballverlust, den die Gäste durch Fabian Weiß zum Siegtreffer nutzen konnten.

SF Hundersingen - FV Altshausen 2:1 (0:1). - Tore: 0:1 Martin Funk (10.), 1:1 Julian Störkle (54./FE), 2:1 Xaver Koch (66.).- Z.:150.- Der FV Altshausen erwies sich als unangenehmer Gegner für die SFH. Über 90 Minuten standen die Gäste tief im Spiel gegen den Ball und lauerten auf Konter. Dies war zugleich ein Erfolgsrezept im ersten Durchgang: Hundersingen sah gegen die kompakte Abwehrreihe kein Durchkommen und auf der Gegenseite konnte Martin Funk nach einem Tempogegenstoß das 0:1 markieren. Nach dem Seitenwechsel wurden die Hausherren besser und konnte sich zahlreiche Chancen erspielen. Im Anschluss an den Ausgleich gewannen die SFH klar die Oberhand. Xaver Koch erzielte wenig später mit einer sehenswerten Direktabnahme den verdienten 2:1- Siegtreffer.

SV Langenenslingen - FV Bad Saulgau 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Wakka Bass (10./HE), 0:2 Julian Bechtle (41.), 1:2 Daniel Bücheler (73.), 1:3 David Striegel (90.+3.). - Z.:250. - Im ersten Spieldurchlauf waren die Gäste dominant und drängten den SVL in die Defensive. Wakka Bass und Julian Bechtle bescherten dem FV Bad Saulgau so eine komfortable Pausenführung. Im zweiten Durchgang kam nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nochmals Spannung auf, ehe David Striegel in den Schlussminuten nach einem Konter alles klar machte. „Bad Saulgau war heute feldüberlegen und vor allem in den ersten 45 Minuten klar spielbestimmend. Unterm Strich ist der Sieg verdient“, berichtete der Langenenslingens Sportlicher Leiter Björn Kolb.

SG Hettingen/Inneringen - SGM SW Rottenacker/Munderkingen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Lukas Ottenbreit (75.).- Z.:180.- „Das war heute eine einseitige Partie. Die Gäste waren das bessere Team und gewannen am Ende völlig gerechtfertigt“, resümierte Hettingens Pressewart Patrick Pröbstle im Anschluss an die Begegnung. Schwarz-Weiß Donau zeigte eine überzeugende Darbietung, das einzige Manko war dabei die Chancenverwertung. Die Gäste erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten und hätten letztendlich noch höher gewinnen müssen.

FV Neufra - SV Hohentengen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Fabian Brehm (42.), 1:1 Wolfgang Birkler (57.).- Z.: 400.- In einem hochklassigen Bezirksligamatch sahen die Zuschauer zwei starke Abwehrreihen, weshalb zunächst Torchancen noch Mangelware waren. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Goalgetter Fabian Brehm die umjubelte Führung, diese wurde allerdings in Halbzeit zwei von Wolfgang Birkler egalisiert. Im Anschluss an den Ausgleich entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Strafraumszenen auf beiden Seiten. Letzten Endes blieb es jedoch bei einem gerechten 1:1-Unentschieden. „Die Defensive war heute bei beiden Mannschaften überzeugend. Insgesamt begegnen sich die Teams auf Augenhöhe, das Remis ist deshalb völlig leistungsgerecht“, berichtete Neufras Stadionsprecher Ulli Münst nach dem Spiel.

SG Altheim - FV Altheim 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Daniel Eseilo (20.), 2:0 Florian Madl (88.). - Nach dem frühen Kopfballtor zum 1:0 hat der Gastgeber zunächst den Faden verloren. Erst in der 88. Minute machte Florian Madl mit dem 2:0 den Sack zu. Der Sieg war verdient und Trainer Martin Blankenhorn war mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden.

SG Öpfingen - FC Krauchenwies 3:3 (1:2). - Tore: 0:1 Patrick Vogler (16.), 1:1 Philipp Mall (35.), 1:2 Mathias Frank (42.), 2:2 Jonas Herde (46.), 3:2 Philipp Mall (67.), 3:3 Julian Haberer (78./FE). - Nach Aussage von Steffen Lehmann war es ein zerfahrenes und kampfbetontes Spiel. Die Gäste verzeichneten noch einen Pfostenschuss. Als die SG Öpfingen Mitte der zweiten Halbzeit erstmals in Führung gegangen war, kam Hoffnung auf. Aufgrund des Spielverlaufs war das Remis leistungsgerecht. „Es war zwar für uns mehr drin, doch unsere Leistung war nicht gut genug“, sagte Steffen Lehman

Außerdem: TSG Ehingen - FV Schelklingen-Hausen 2:1 (1:1). - Tore: 0:1 Henrik Lorenz (6.), 1:1, 2:1 Julian Guther (30., 58.).

Nachtrag vom Wochenspieltag: SGM SW Donau – SV Langenenslingen 4:2 (3:1). - Tore: 1:0 Luan Kukic (8.), 2:0 Julian Tessmann (25.), 3:0 Luan Kukic (33.), 3:1 Lukas Maier (38.), 4:1 Julian Tessmann (67.), 4:2 Stefan Münst (82.). - Gelb-Rot: Daniel Maier (70./SGM).