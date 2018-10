Bleiglasfenster machen Geyer berühmt

Dass der Maler, Grafiker und Glasmaler Wilhelm Geyer vielen Bad Saulgauern auch 50 Jahre nach seinem Tod ein Begriff ist, hat das große Publikumsinteresse an der Ausstellungseröffnung am Sonntag in der Galerie Fähre im Alten Kloster bewiesen. Unter den Besuchern weilten auch vier seiner sechs Kinder, die in einem vergnüglichen Dialog mit Galeriechef Andreas Ruess die private Seite ihres Vaters anklingen ließen.

Bevor die Ausstellung Wilhelm Geyer nach Bad Saulgau kam, wurde sie in der städtischen Galerie Böblingen gezeigt. Die Kuratorin, Galerieleiterin Corinna Steimel, sollte ihre Konzeption auch in der Fähre vorstellen, doch musste sie überraschend absagen. An ihrer Stelle zeigte Andreas Ruess bedeutende Stationen von Geyers Lebensweg auf, bevor er spontan die Kinder Wilhelm Geyers zum Gespräch bat. Ein Glücksgriff, denn auf diese Weise erhielt die Vernissage ein persönliches Gepräge. Wilhelm Geyer (1900 bis 1968) gilt als wegweisender Künstler für die Kunstszene des Südwestens im 20. Jahrhundert und insbesondere als Erneuerer der sakralen Kunst. Er war Mitbegründer der „Stuttgarter Neuen Sezession“, deren Mitglieder sich dem expressiven Realismus zuwandten, wirkte an der Gründung der „Sezession Oberschwaben“ mit und setzte sich für die Auslobung eines „Oberschwäbischen Kunstpreises“ ein.

Provokative Malerei

Weggefährten aus den Künstlerverbindungen sind ebenfalls in der aktuellen Ausstellung vertreten, was interessante Vergleiche erlaubt. Während der NS-Zeit wurde seine Malerei als provokativ, seine Bilder zu entarteter Kunst erklärt und aus den Museen entfernt. Bekannt gemacht haben Geyer vor allem seine Bleiglasfenster, die er unter anderem für den Kölner Dom, das Ulmer Münster und die Bad Saulgauer Johanneskirche ausgeführt hat.

Zum damaligen Saulgau pflegte er eine besondere Beziehung, allem voran zur Galerie Fähre. Dieser sei er, laut Andreas Ruess, wohl enger verbunden gewesen als jeder andere Künstler und habe großen Anteil an ihrer weiteren Entwicklung.

Nach seinen Ausführungen wandte sich Andreas Ruess den Kindern Geyers zu, die sich gerne ans Mikrofon bitten ließen und zusätzliche Informationen wie heitere Anekdoten beisteuerten. So erfuhr man, dass Wilhelm Geyer ursprünglich ins Kloster eintreten wollte, was ihm von seinem Vater ausgetrieben wurde mit der Begründung, er solle zuerst dafür sorgen, dass der Name der Familie weitergeführt werde. Dann könne er machen, was er wolle. Mit fünf Söhnen und einer Tochter ist ihm dies mehr als gelungen. Da die Geyers während ihrer Ulmer Zeit in der Nähe der Familie Scholl wohnten, schauten deren Kinder, darunter Hans und Sophie, häufig vorbei.

Man habe für sie sogar einmal ein Krippenspiel aufgeführt, wobei der jüngste Geyer als Jesuskind in der Futterkrippe landete. Später organisierte der in München studierende Hans Scholl für Wilhelm Geyer ein Atelier in der Leopoldstraße. Dass sich auch Hans und Sophie gelegentlich dort aufhielten, brachte dem Künstler eine Untersuchungshaft von 100 Tagen ein.

Schnell die Leiter hoch

Bezüglich der Arbeitsweise ihres Vater waren sich die Geyers einig. Er soll absolut zügig gemalt und bei Planung eines Kirchenfensters wieselflink eine fünf Meter hohe Leiter erklommen haben, um dort Markierungen anzubringen. In späteren Jahren wandte sich Geyer wieder intensiver der Malerei zu, wobei vor allem seine Gartenbilder deutlich abstrakte Tendenzen zeigen. Dies war ihm wichtig, denn er verwettete einen ansehlichen Geldbetrag darauf, dass jetzt niemand mehr Gegenständliches in einem Bild erkennen werde. Als das betreffende Werk zum Beweis einem Briefträger vorgelegt wurde, soll dieser allerdings ausgerufen haben: „Ja, genau so sah es hier nach dem Krieg aus.“

Den stilvollen musikalischen Rahmen der Vernissage schuf Marian Crucius mit meisterlichem Spiel auf seiner Viola.