Bleibt Hundersingen auch in Bad Saulgau torhungrig

Die Flut der Nachholspiele wird am Donnerstag fortgesetzt. Vor allem in der Abstiegsfrage bleibt die Liga spannend. Der FV Bad Saulgau empfängt die Sportfreunde Hundersingen, die immer deutlicher Richtung Platz zwei und Relegationsrunde steuern, Ebenweiler hat mit dem FCK/Hausen einen Gegner, der ebenfalls noch Punkte braucht. Bad Buchau muss nach Bad Schussenried und in Altheim steht ein Derby an, das für die Gäste aus Schelklingen ebenfalls von großer Bedeutung ist.

SV Ebenweiler – FC Krauchenwies/Hausen a.A. (Do., 18.30 Uhr; Nachholspiel vom 15. Spieltag). - Beide Mannschaften stehen in der unteren Tabellenhälfte, zeigen in den vergangenen Wochen aber einen Aufwärtstrend. Der SV Ebenweiler peilt den sechsten Saisonsieg an und damit die 20-Punkte-Marke. Der Gast hofft man auf ähnliches Ergebnis wie im September 2016, als die Fotiou-Elf 3:0 siegte. Die Rückrundenbilanz spricht aber für die Platzherren, die aus sieben absolvierten Spielen elf Punkte holte. Der Gast verbuchte nur acht Punkte.

FV Bad Saulgau – Spfr. Hundersingen (Do., 18.30 Uhr; 16.; Vorrunde: 0:1). - Der FV Bad Saulgau muss gegen das torhungrigste Team der vergangenen Wochen antreten. Der Tabellenzweite fegte am vergangenen Wochenende Altshausen mit 8:0 vom Platz. In der Rückrunde hat der Aufsteiger eine weiße Weste. Sechs Spiele, sechs Siege, 24:3 Tore. Das spricht für sich. Der Gastgeber verlor zwar nur einmal in der Rückrunde, holte aber ansonsten vier Unentschieden und nur einen Sieg. Das könnte am Ende zu wenig sein. Gelingt der vierte Saisonsieg gegen Hundersingen kann Bad Saulgau den Kontakt zum Relegationsplatz herstellen.

TSG Rottenacker – FV Altshausen (Do., 18.30 Uhr; 16.; 2:6). - Beide Mannschaften schwächeln derzeit. Die Gäste kassierten in den vergangenen drei Spielen 15 Gegentore. Die Defensivarbeit stimmt beim FV Altshausen derzeit nicht. Die Gastgeber spielen eine miserable Rückrunde. In der Vorrunde lag Rottenacker noch auf Rang vier, mittlerweile ist die TSG auf Rang sechs abgerutscht. In der Rückrundenwertung liegt die TSG nur auf dem drittletzten Platz. Der FV Altshausen ist ein sogenannter Angstgegner der TSG. Aus den vergangenen vier Spielen ging der FV Altshausen dreimal als Sieger hervor. Einmal trennten sich die Mannschaften remis.

SG Altheim – FV Schelklingen/Hausen (Do., 18.30 Uhr; 16.; 2:0). - Mit 31 Zählern und Rang sieben im Rücken könnte die SG Altheim eigentlich ohne Druck aufspielen. Gegen den Tabellenvorletzten ist der neunte Saisonsieg fest eingeplant. Schon im Hinspiel blieb Altheim mit 2:0 siegreich. Die Gäste konnten aus den bisherigen Rückrundenspielen nur einen Zähler holen und zieren damit das Tabellenende in der Rückrundenwertung.

FV Bad Schussenried – SV Bad Buchau (Do., 18.30 Uhr; 19.; 2:4). - Im Derby der Seestädte entscheidet wohl die Tagesform. Beide Mannschaften gehen mit einem Sieg im Rücken ins Spiel und erzielten jeweils vier Treffer. Der Druck beim Gast ist aber wohl höher. Mit 25 Zählern hat Bad Schussenried wohl nichts mit dem Abstieg nichts zu tun. Beim Gast sieht es anders aus. Gemeinsam mit Laiz, Ebenweiler hat der SV Bad Buchau 19 Punkte auf dem Konto. Gelingt der sechste Saisonsieg, können die Schwarz-Gelben die 20-Punkte-Marke knacken und den Relegationsplatz einer anderen Mannschaft übergeben.