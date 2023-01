Bläserklasse und Chor des WKSV gehen auf Adventstournee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fünfundfünfzig Musikerinnen und Musiker des Chores sowie der aktuellen und ehemaligen Bläserklassen des Walter Knoll Schulverbundes gingen in der Vorweihnachtszeit mit ihren Lehrerinnen Martina Barczyk, die federführend für die Organisation zuständig war, Kathrin Eisele und Kathrin Claßen auf diese Tour in die umliegenden Grundschulen.

Los ging es mit dem Bus nach Renhardsweiler, der ersten Station dieser Tournee. Die Konrektorin des Schulverbundes, Eva Merz, überbrachte die Grüße und Wünsche der Schulleitung und des Kollegiums aus Bad Saulgau. Die zweite Station war die Lilly-Jordansschule in Herbertingen, die dritte die Berta-Hummel-Schule in Bad Saulgau. Hier gab es ein großes Hallo, da viele Mitwirkende selbst an dieser Schule waren.

Mit einem ansprechenden und abwechslungsreichen Programm, welches neben den Bläserstücken auch besinnliche Texte sowie vom Chor angestimmte Lieder zum Mitsingen bot. wollten die jungen Künstlerinnen und Künstler in Renhardsweiler, Herbertingen und Bad Saulgau viel Freude und vorweihnachtliche Stimmung verbreiten, was ihnen sehr gut gelungen ist. Die teils feierliche, teils fröhliche Atmosphäre hinterließ beim Publikum und bei den Mitwirkenden leuchtende Augen, Begeisterung und auch Stolz, das eigene Können unter Beweis zu stellen.

Die Freude, nach der coronabedingten Pause die Adventsbesuche weiterzuführen und diese Tradition zu leben, war auf beiden Seiten spürbar, ebenso wie bereits am Nikolaustag in der Aicher-Scholl-Schule. Am Schluss gab es Beifall, Süßigkeiten und die jeweiligen Schulleitungen bedankten sich mit herzlichen Grußworten.