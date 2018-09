Blönried lässt Sigmaringen keine Chance

Obwohl der SV Uttenweiler am Wochenende ausgesetzt hat und sein Spiel gegen den FCK/Hausen erst in der Woche spielt, bliebt der SVU an der Spitze. Bad Schussenried hat mit einem 4:3-Erfolg in einem Krimi gegen Neufra zwar nach Punkten gleichgezogen, aber Uttenweiler kann den alten Abstand wieder herstellen. Am Tabellenende müssen Sigmaringen, Hundersingen und Laiz langsam aber sicher aufpassen.

FV Bad Schussenried - FV Neufra/D. 4:3 (0:1). - Tore: 0:1 Jörg Heckenberger (43.), 0:2 Bernhard Henning (52./FE), 1:2, 2:2, 3:2 Felix Bonelli (54./80./FE/89.), 3:3 Christian Münz (90.+1), 4:3 Jan Dehmel (90.+2). - Zuschauer: 600. - Gelb-Rot: Ivan Baric (90.+6/FVN; Schiedsrichterbeleidigung). - Rot: Siegfried Lapin (89./FVN; Schiedsrichterbeleidigung). - Trotz eines 0:2-Rückstandes und des 3:3-Ausgleichs kurz vor dem Ende, siegte der FV Bad Schussenried gegen den Derbyrivalen FV Neufra/D. Neufra ging vor stattlicher Kulisse von 600 Zuschauern nach einer Ecke durch Jörg Heckenberger in Führung (43.). Nach der Pause baute Bernhard Henning diese durch einen verwandelten Foulelfmeter aus. Doch dann schlugen die Minuten von Felix Bonelli. Nach einem Angriff über außen vollendete Bonelli zum Anschluss. Danach mussten die Violetten aber bis in die Schlussphase warten, ehe sie durch einen Elfmeter von Bonlli ausglichen. Bonelli zum dritten eine Minuten vor dem Ende sorgte für die (noch nicht endgültige) Wende, der nur zwei Minuten später und in Unterzahl Münz den Ausgleich für den FVN folgen ließ (90.+1). Doch nach einem Angriff über die linke Seite ließen Bonelli und Wildenstein den Ball für den am langen Pfosten postierten Dehmel durch, der zum 4:3 für die Gastgeber traf. In der Schlussphase sah FVN-Torwart Baric wegen Meckerns die Rote Karte. „Über die 90 Minuten gesehen ein, denke ich, Sieg, der in Ordnung geht. Die große Zuschauerzahl hatten wir auch dem schönen Wetter und dem Heimatfest hier in Schussenried zu verdanken und einem Gegner, der ja bekanntermaßen auch immer sehr viele Zuschauer mitbringt“, sagte Bad Schussenrieds Abteilungsleiter Stefan Buck.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach - SV Sigmaringen 5:0 (3:0). - Tore: 1:0 Lorenz Weiß (9.), 2:0 Eigentor (27.), 3:0 Linus Weiß (37.), 4:0, 5:0 Marc Döhring (75./90.). - Z.: 130. - BV: Sven Maier (SGM) verschießt FE (3.). - Einbahnstraße in Blönried. Zu einem deutlichen Sieg kam der Aufsteiger gegen die Mannschaft von Trainer Helmut Ulmer. Das Team von Trainer Herbert Küchler leistete sich sogar den Luxus, sehr früh einen Elfmeter zu verschießen. Doch nur sechs Minuten später bediente Samuel Maier seinen Nebenmann Lorenz Weiß, der den Ball zur Führung einschob (9.). Eine unübersichtliche Situation führte dann zum 2:0. Aus dem Getümmmel heraus - ein SGM-Spieler lag auf der Sigmaringer Torlinie - köpfte ein Sigmaringer, der offensichtlich dachte, das Spiel sei schon abgepfiffen, den Ball ins eigene Tor. Acht Minuten vor der Pause erhöhte Linus Weiß nach einem Angriff über die linke Seite auf 3:0 für die Gastgeber. In der zweiten Halbzeit kam der Auftritt von Marc Döhring, der zunächst das 4:0 erzielte (75.) und in der Schlussminute durch einen weiten Ball hoch bedient wurde und den Ball von der Höhe des Elfmeterpunkt direkt ins Sigmaringer Tor jagte (90.). Sigmaringen war über 90 Minuten mehr oder weniger ohne Chance.

FC Laiz - TSV Riedlingen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Pascal Schoppenhauer (41.), 0:2 Felix Schmid (62.), 0:3 Pascal Schoppenhauer (88./FE). - Z.: 120. - In einer zerfahrenen ersten Halbzeit mit wenigen Chancen nutzt Riedlingen eine solche nach einem langen Ball. Stefan Mergel aus dem Laizer Trainertrio sagte nach dem Spiel: „In der ersten Halbzeit war es zerfahren, Riedlingen hat es immer wieder mit langen Bällen probiert und nach einem solchen langen Ball sind die Riedlinger auch in Führung gegangen. Wir sind dann besser in die zweite Halbzeit reingekommen, mussten dann aber wieder nach einem langen Ball das 0:2 hinnehmen. Das 0:3 fiel dann durch einen Elfmeter. Wir hätten kurz zuvor auch einen Elfmeter kriegen können. Aber eigentlich muss man in so Szenen gar keinen Elfmeter pfeifen. Das war ein leichter Körperkontakt, aber kein Elfmeter.“ Trotzdem empfand er den Sieg der Gäste als verdient. „Riedlingen hat zurecht gewonnen. Wir waren einfach zu harmlos.“

FV Altshausen - SG Altheim 2:2 (2:0). - Tore: 1:0 Martin Funk (7.), 2:0 Patrick Hugger (19.), 2:1 Sandro Oliveira (50.), 2:2 Andreas Kottmann (90.). - Gelb-Rot: Matthias Schluck (58./FVA; wdh. Foulspiel). - In der ersten Halbzeit taten sich die Gäste schwer. „Wir wollten in der zweiten Halbzeit eigentlich an die erste anknüpfen, aber der Anschluss hat den Gästen natürlich in die Karten gespielt. Altheim hatte danach Oberwasser. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht das Unentscheiden in Ordnung“, sagte Altshausens Trainer Jörg Züfle nach der Partie, die wegen des Herbstfestes in Ebenweiler ausgetragen wurde.

TSG Ehingen - SG Hettingen/Inneringen 1:3 (1:3). - Tore: 0:1 Jan Kempf (5.), 0:2 Florian Dangel (14.), 1:2 Valentin Gombold (20.), 1:3 Florian Dangel (23.). - Eine Enttäuschung haben die Ehinger am Samstag ihren Fans bereitet. Nach drei Auswärtsspielen ohne Niederlage gab es im ersten Heimspiel einen Reinfall gegen Aufsteiger Hettingen/Inneringen. Schon nach fünf Minuten versenkte Jan Kempf einen direkten Freistoß zum 0:1. Offensichtlich hatte man bei der TSG Ehingen bisher noch nichts von der Gefährlichkeit von Florian Dangel gehört, der zweimal mit Alleingängen erfolgreich war. Dazwischen hatte Valentin Gombold mit dem 1:2 dafür gesorgt, dass sich die Mienen der TSG-Fans etwas aufhellten. Die zweite Halbzeit kann man aus Ehinger Sicht als „Pech und Unvermögen“ überschreiben.

TSG Rottenacker - SV Bad Buchau 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 Fabiabn Baur (4.), 0:2 Viktor Hasenkampf (68.), 1:2 Tim Sachpazidis (75.), 2:2 Jannik Sachpazidis (77.). Besonderes Vorkommnis: Kevin Wehle verschießt einen Handelfmeter (27.). - Nach dem frühen Rückstand ließ zunächst Jannik Sachpazidis eine gute Torchance aus. Bis zur Halbzeitpause hatte der Gast spielerische Vorteile. Nach Seitenwechsel baute die TSG Druck auf, musste aber zunächst noch das 0:2 durch Viktor Hasenkampf hinnehmen. Vor dem 1:2 ließ der Gästetorwart nach einem Freistoß den Ball fallen und Tim Sachpazidis nützte die Chance. Nur zwei Minuten später gelang Jannik Sachpazidis der Ausgleich. Es folgte ein offener Schlagabtausch. Uwe Schneider: „Der Schiedsrichter leitete souverän“.

Bereits am vergangenen Donnerstag: SV Hohentengen - SF Hundersingen 3:0 (über diese Partie haben wir bereits berichtet), verlegt: SV Uttenweiler - FCK/Hausen (19. September, 19 Uhr)