Blönried/Ebersbach verlangt Neufra alles ab

Der FV Bad Schussenried und der SV Uttenweiler bleiben in der Liga an der Spitze mit drei Siegen aus bislang drei Spielen. Der SV Uttenweiler sieht beim SV Sigmaringen mit 1:0 und bleibt auch nach 270 Minuten ohne Gegentor. Punktelos bleiben Sigmaringen und Altshausen, die bislang aber auch erst zwei Spiele absolviert haben.

SV Sigmaringen- SV Uttenweiler 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 Marc Vogel (6.). - Z.: 150. - Uttenweiler kam besser in die Partie und ging prompt früh in Führung. Im Anschluss an einen kapitalen Abwehrfehler der SVS- Hintermannschaft traf Marc Vogel zum 0:1. Dies war gleichzeitig die einzig zählbare Torraumszene im gesamten Spiel. In der Folgezeit neutralisierten sich die beiden Mannschaften meist bereits im Mittelfeld, in der Offensive fehlte es durchweg an Durchschlagskraft. Am Ende einer fast ereignislosen Partie gewinnt so der SVU knapp. „Die Zuschauer sahen heute passend zum Wetter eine sehr mäßige Begegnung. Mit Ausnahme von der Anfangsphase wäre es das klassische torlose Remis geworden. So gehen die Gäste am Ende etwas glücklich als Sieger vom Feld“, sagte Sigmaringens Trainer Helmut Ulmer nach Abpfiff.

TSV Riedlingen- TSG Ehingen 0:2 (0:0). - Tore: 0:1 Mathias Brinsa (77.), 0:2 Valentin Gombold (87.). - Z.:400. - Im Duell Aufsteiger gegen Absteiger sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Ehingens Offensivbemühungen hielten sich dabei jedoch in der ersten Hälfte noch stark in Grenzen. Stattdessen erspielten sich die „Rothosen“ ein deutliches Chancenplus. Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild gleich: Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe, wirklich zählbare Angriffsaktionen waren allerdings nur von den Hausherren zu vermerken. Erst in der Schlussphase erhöhte der Favorit das Tempo - mit Erfolg. Zunächst traf Mathias Brinsal im Anschluss an einen Freistoß zum 0:1, ehe der eingewechselte Valentin Gombold mit seinem zweiten Ballkontakt den Sieg klarmachte. „Ehingen zeigte heute eine überraschend schwache Leistung. Ein Remis hätten wir uns anhand des Spielverlaufs definitiv verdient gehabt. Ein schmeichelhafter Sieg für die Gäste“, resümierte Riedlingens Abteilungsleiter Martin Hinz.

SF Hundersingen - TSG Rottenacker 4:6 (2:3). - Tore: 0:1 Simon Striebel (11/FE.), 0:2 Jannik Sachpazidis (29.), 0:3 Daniel Meyer (36.), 1:3 Dennis Heiß (39.), 2:3 Julian Störkle (42.), 2:4, 2:5 Kevin Wehle (52./65.), 3:5 Marcel Störkle (67.), 3:6 Kevin Wehle (70.), 4:6 Xaver Koch (75.). - Gelb-Rote Karte: Jannik Sachpazidis (77./TSGR; wdh. Foulspiel). - Z.:170. - „Die Partie hätte heute auch 10:10 enden können. Die Teams agierten auf beiden Seiten mit offenem Visier und waren offensiv eingestellt. Am Ende war die bessere Chancenverwertung der Gäste entscheidend“, sagte Hundersingens Spielleiter Karl Störkle nach der Begegnung. Aus Rottenacker Sicht war das 2:4 für den Auswärtserfolg vorentscheidend. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Hundersingen nach den beiden Anschlusstreffern deutlich im Aufwind und drängte auf das 3:3. Kevin Wehle stellte den alten Abstand wieder her und besiegelte so den Sieg der Gäste.

FC Laiz - FV Bad Schussenried 0:5 (0:3). - Tore: 0:1 Daniel Metzger (9.), 0:2 Eigentor (40.), 0:3, 0:4 Felix Bonelli (45+1./71.), 0:5 Simon Kraft (85.). - Z.:80. - Bad Schussenried zeigte im ersten Durchgang eine beeindruckende Leistung und schnürte die Gäste in der eigenen Hälfte ein. Laiz fand dabei nicht wirklich in die Partie und hatte fast bei sämtlichen Zweikämpfen das Nachsehen. Zunächst brachte Daniel Metzger die Gäste mit einem Schuss von der Strafraumkante in Führung, ehe der FV Bad Schussenried durch ein Eigentor und durch Neuzugang Felix Bonelli schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse sorgte. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Violetten einen Gang zurück und ließ den Hausherren so mehr Freiräume. Trotz der dadurch entstehenden Möglichkeiten verpasste es der FC Laiz die Partie nochmals spannend zu gestalten. Stattdessen trieben Bonelli und Kraft das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe und machten damit den hochverdienten Gästeerfolg perfekt. „Die Gäste spielten eine bärenstarke erste Halbzeit. Danach kommen wir zwar besser ins Spiel, nutzen allerdings unsere Torchancen nicht. Am Ende ein absolut verdienter Sieg für Bad Schussenried“, berichtete Laiz’ Abteilungsleiter Heiko Zoll nach Abpfiff des Spiels.

SG Hettingen/Inneringen- FC Krauchenwies 0:0. - Z.:220. - Die erste Hälfte gestaltete sich ereignislos. Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe, zugleich waren beide auf Sicherheit bedacht. Dadurch gab es zunächst keine nennenswerten Torraumszenen zu verzeichnen. Erst im zweiten Durchgang kamen die Hausherren besser ins Spiel. Julian Teufel hatte dabei die besten Möglichkeiten, verpasste jedoch jeweils knapp (61./82.). Die Offensive von Krauchenwies zeigte übers gesamte Spiel eine enttäuschende Leistung. Über 90 Minuten verbreitete der FCK nicht einmal wirklich Gefahr im Angriffsdrittel. „Für uns wäre heute eindeutig mehr möglich gewesen. Wir konnten unser Chancenplus leider nicht in Tore ummünzen. Ein glückliches Remis aus Gästesicht“, resümierte Hettingens Spielleiter Michael Lieb im Anschluss an das Aufeinandertreffen.

SG Altheim - SV Hohentengen 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Dominik Späth (49.), 1:1 Kai Remensperger (68.). - In der ersten halben Stunde war die SG Altheim deutlich im Vorteil und hatte auch mehrere Torchancen. Doch nach der 1:0-Führung waren die Gäste am Drücker, jedoch ohne zwingende Torchancen. Die SG Altheim vergab einen möglichen Sieg, als die Gastgeber in der 80. Spielminute einen Elfmeter verschossen.

FV Neufra- SGM Ebersbach/ Blönried 3:2 (2:2). - Tore: 1:0 Fabian Brehm (1.), 2:0 Manuel Fischer (6.), 2:1, 2:2 Samuel Maier (13./34.), 3:2 Stefan Pavlovic (59.). - Besonderes Vorkommnis: Andreas Stohr (SGM Ebersbach/Blönried) vergibt Foulelfmeter (83.). - Z.:300. - Neufra legte furios los: Zunächst traf Fabian Brehm in der Anfangsminute zum 1:0, ehe Manuel Fischer nur wenig später per direktem Freistoß auf 2:0 erhöhte (6.). Trotz des frühen Rückstands resignierte der Aufsteiger keineswegs, stattdessen spielte Ebersbach/Blönried nun besser mit und erspielte sich etliche Chancen. Durch einen Doppelpack von Samuel Maier egalisierten die Gäste den Rückstand noch vor der Pause. In der zweiten Halbzeit dominierte der FV Neufra und drängte auf die abermalige Führung. Diese gelang dann Stefan Pavlovic durch eine fulminante Direktabnahme. In der Schlussphase warf die SGM Ebersbach/ Blönried nochmals alles nach vorne, die Bemühungen waren jedoch nicht mehr von Erfolg gekrönt. „Der Sieg geht in Ordnung. Gegen kämpferisch starke und couragierte Gäste hatten wir letzten Endes die besseren Chancen und mehr vom Spiel“, sagte Neufras Pressewart Ulrich Münst nach Abpfiff der Begegnung.

Bereits am Mittwoch: SV Bad Buchau - FV Altshausen 5:1 (die SZ berichtete).