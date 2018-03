Blönried/Ebersbach räumt und siegt

Als einziges Spiel des Tages in der Kreisliga A, Staffel 2, ist am Sonntag die Partie der SG SC Blönried/SV Ebersbach gegen den SV Langenenslingen ausgetragen worden. Der Tabellenzweite befreite am Sonntagmorgen seinen Platz vom Schnee, empfing den Tabellendritten und hatte nach spannenden 90 Minuten drei weitere Punkte auf dem Konto. Die Küchler-Elf siegte mit 1:0 und schraubte ihr Punktekonto auf 39 , liegt aber immernoch zehn Punkte hinter der führenden SG Hettingen/Inn, hat aber den Vorsprung auf die Verfolger ausgebaut, denn die Bednarek-Truppe bleibt bei 25 Zählern stehen.

Los ging der sportliche Tag bereits um 9 Uhr, als aus Langenenslingen die Anfrage kam, ob gespielt werden könne oder nicht. Obwohl noch eine fünf Zentimeter dicke Schneeschicht auf dem Sportplatz lag, entschloss sich die SG-Führung den Platz zu räumen, die Begegnung auszutragen und teilte dies auch dem SV Langenenslingen mit. Bereits um 10.30 Uhr trafen sich Spieler, Vereinsmitglieder und Verantwortliche, mit Schneeschaufeln und anderem leichten Gerät „bewaffnet“, um den Sportplatz zu räumen. Über 35 Helfer schafften es in knapp zwei Stunden den Sportplatz schneefrei zu machen und bespielbar herzurichten. Selbst die Jüngsten waren mit von der Partie und halfen eifrig (s. Foto).

Die Begegnung selbst ging unter der Leitung von Schiedsrichter Guido Kinzelmann aus Münsingen mit leichten Vorteilen für den Gastgeber los. Im Gegensatz zum vergangenen Wochenende in Gammertingen ließ sich die SG Blönried/Ebersbach nicht überraschen und hielt Langenenslingens Angreifer auf Distanz. Nachdem die Küchler-Elf langsam zu ihrem Spiel gefunden hatte, erwartete der zahlreiche Anhang, dass sich dies auch im Ergebnis niederschlägt. 14 Minuten mussten die frierenden Zuschauer warten, ehe über die linke Angriffsseite eine Kombination von Lorenz Weiß zum 1:0 abgeschlossen wurde (14.). Mit der Führung im Rücken wollte der Gastgeber gleich nachlegen, aber die gut eingestellten Gäste machten geschickt die Räume eng, sodass das Angriffsspiel der Hausherren ein wenig stockte. Auf dem tiefen Geläuf hatte der Tabellenzweite im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit jedoch genug Möglichkeiten, die Vorentscheidung herbeizuführen. In der 28. Minute blieb Markus Berschauer in der vielbeinigen Abwehr hängen, vier Minuten später legte sich Samuel Maier nach einer mustergültigen Kombination über die linke Seite den Ball nur zu weit vor, ansonsten wäre das 2:0 fällig gewesen. In der 45. Minute hatten die SG-Fans schon den Torschrei auf den Lippen, aber Maier zielte zu genau und traf nur die Latte.

Nach der Pause zeigte sich das ersatzgeschwächte SV Langenslingen stärker. Und: Bereits in der 47. Minute lag der Ausgleich in der Luft, aber Haberbosch blieb gegen Torhüter Pius Heber zweiter Sieger. Im weiteren Verlauf setzte Langenenslingen alles auf Angriff, doch das bot den Hausherren natürlich mehr Platz, um ihr Konter- und Angriffsspiel aufzuziehen. Torhüter Manuel Kilgus hielt seinen Kasten jedoch sauber. Doch Kilgus’ Vorderleute konnten diese „Steilvorlage“ nicht nutzen, vergaben die Möglichkeit, mit einem Punkt abzureisen, so dass es beim 1:0 blieb. - R.: ausg.