Blönried/Ebersbach nutzt die Fehler

Den Schneemann haben die Fußballer für diese Saison höchstwahrscheinlich verscheucht. An diesem Wochenende konnten sogar die Reservespiele ausgetragen werden. Eine dicke Überraschung gelang dem SV Bronnen, der in Renhardsweiler mit 4:0 siegte. Kettenacker nahm der SG Hettingen/Inn. einen wichtigen Punkt ab. Nutznießer ist auch die SG Blönried/Ebersbach, die in Scheer in der Schlussphase den Sack zumachte.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - SG FC Krauchenwies II/SV Hausen 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Hahn (24.), 1:1 Emminger (80./FE). - Z.: 80. - FC-Trainer Söllner sprach nach der Partie von einem niveauarmen Spiel. Man habe gesehen, dass der FC IVE in den letzten drei Jahren auswärts mehr Punkte geholt habe als auf eigenem Gelände. Dabei fing es für die Hausherren gut an. Nach Flanke von Boos schoss Volk nur knapp am Tor vorbei (18.). Besser machte es Volk als Wegbereiter für Hahn zum 1:0 (24.). Wer jetzt aber dachte, der Knoten sei geplatzt, der irrte. Denn die Begegnung wurde nicht besser, auch nicht im zweiten Abschnitt als ein Elfmeter für die Gäste das 1:1 brachte.

SV Bolstern – SC Türkiyemspor Saulgau 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Emin Yilmaz (60.), 1:1 Schweikart (73.). - Z.: 100. - Auf Augenhöhe ging der erste Durchgang über die Bühne. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen. Die beste für Türkiyemspor vergab Akyildiz (36.). Über weite Strecken spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab, sodass Torraumszenen Mangelware blieben. Dies änderte sich in der zweiten Halbzeit. Nach Vorarbeit von Batuhan Topal war Yilmaz zur Stelle - 0:1 (60.). Wer sich auf so einem minimalen Vorsprung ausruht, wird bestraft. Soch auch der Gast. In der 73. Minute erwischte Bolstern die Gäste in Unterzahl. Schweikart legte ab zum 1:1. Die Schlussoffensive war eine Angelegenheit der Hausherren, die aber die besten Möglichkeiten ausließen. - R: 3:0

SV Renhardsweiler – SV Bronnen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Thiel (37./45+1./69.), 0:4 R. Brillert (79.). - Z.: 100. - Zunächst sah es nicht nach einem kleinen Debakel für die Hausherren aus, denn die erste Möglichkeit hatte der Gastgeber, der eine Chance ausließ und dann noch einen Abseitstreffer landete. Nach einer halben Stunde bekamen die Gäste etwas Oberwasser. Das nutzte Thiel zum 0:1. Für den Aufsteiger kam es vor der Pause noch besser, als erneut Thiel richtig stand. Aus der Pause kam Renhardsweiler zwar zielstrebiger und hatte durch Fürst den Anschlusstreffer auf dem Fuß, aber als dieser nicht fiel, legte Bronnen, so schilderte es Thorsten Pohl - Cleverness und Kaltschnäuzigkeit an den Tag und erzielte zwei weitere Treffer. - R.: 0:2

SG KFH Kettenacker – SG Hettingen/Inn. 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Tobias Heißel (10.), 1:1 Frank Steinhart (12.), 1:2 Heiko Stauss (51.), 2:2 Alexander Sauter (60.). - Z.: 250. - Beide brauchen jeden Punkt und so starteten beide zielstrebig ins Derby. Weil viele Spieler schon in der Jugend in Spielgemeinschaften gespielt hatten und sich in- und auswendig kennen, gab es Emotionen, die beide aber in den Griff bekamen. Bald legte der KFH seinen Respekt ab und Heißel traf zum 1:0 (10.). Die Freude hielt etwas zu lange an, denn Routinier Frank Steinhart hatte zwei Minuten später die passende Antwort. Doch der Gastgeber steckte nicht den Kopf in den seifigen Boden, sondern versuchte die SG-Offensive vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Dies gelang, nur nicht nach der Pause, als Stauss zur Gästeführung traf. Doch Sauter krönte den kräfteraubenden Auftritt der Gastgeber mit dem 2:2. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst hatte der KFH Pech, dann hatte der Tabellenführer Pech mit zwei Alu-Treffern. Am Ende wurde ein Ball von Tobias Heißel noch von der Linie gekratzt. - R.:0:10

TSV Gammertingen – SV Braunenweiler 5:1 (2:0). - Tore: 1:0 Genkinger (3.), 2:0 Badjie (21.), 3:0 Simon Lau (52.), 3:1 Steuer (57.), 4:1 Genkinger(85.), 5:1 Badjie (88.). - Z.: 120. - Der TSV ist die Truppe mit den schnellen Toren. Was gegen Blönried/Ebersbach am Ende aber nicht von Erfolg gekrönt war, ging dieses Mal anders aus: Göckel und Genkinger versetzten dem Gast einen Schock (3.). Badije legte nach nach (20.). Weil dann wenige Minuten später Häuptle gegen Winkart Sieger blieb, konnte der TSV mit einem 2:0 in die Pause gehen. Simon Lau erhöhte (52.). Das Spiel schien gelaufen, zumal Braunenweiler in der ersten Halbzeit kein größeres Risiko ging. Zunächst. Doch dann kam Braunenweiler zum Anschluss, und schon schwamm die Defensive der Hausherren 20 Minuten lang. Vor allem Winkart war nie unter Kontrolle zu bekommen. Doch Genkinger und Badije machten den Sack zu. - R.: 3:1

TSV Scheer – SGM SC Blönried/SV Ebersbach 2:5 (1:0). - Tore: 1:0 Christian Lehr (35.), 1:1 Jakob Weiß (47.), 2:1 Christian Lehr (63./FE), 2:2 Döhring (80.), 2:3 Stohr (82./FE), 2:4 Döhring (90.), 2:5 Berschauer (90+1/FE). - Gelb-Rot: Haberstroh (82./TSVS; wdh FS), Gerhardt (87./TSVS; wdh. FS). - Z.: 100. - Scheer stand zunächst tief und wollte mit Kontern zum Erfolg kommen. Nach einer halben Stunde schien dieses Rezept zum Erfolg zu führen, als die Gästeabseitsfalle nicht zuschnappte und Lehr traf (35.). Blönried/Ebersbach hatte bis zum Gegentor mit einem Alu-Treffer Pech (32.). Was den Tabellenführer derzeit auszeichnet, zeigte er in der zweiten Halbzeit, als die Küchler-Elf auf Scheers Fehler wartete und dann eiskalt zuschlug. In dieser Phase zeigte auch Torhüter Irmler sein Können und verhinderte mit zwei, drei Paraden einen weiteren Treffer. In der 63. Minute fuhr Scheer einen Entlastungsangriff, der am Schluss mit einem Foul im Blönrieder Strafraum endete. Lehr verwandelte zum 2:1. Was vor zwei Wochen in Gammertingen bestens funktionierte, legte Blönried/Ebersbach auch in der Schlussphase in Scheer an den Tag. Zielstrebig erhöhte die SG den Druck und war erfolgreich. Ein verdienter Sieg, der vielleicht um zwei Tore zu hoch ausfiel. - R: 0:2

FV Fulgenstadt – SV Ennetach 4:1 (3:1). - Tore: 1:0 Robin Restle (12.), 1:1 Janik Speh (15.), 2:1 Birkhofer (33.), 3:1, 4:1 Burkard (40./64.). - Lebenszeichen des FV Fulgenstadt: Die Winterpause hat dem FVF scheinbar gut getan. Zwar ist die Mannschaft immernoch Tabellenletzter, aber sendete gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Ennetach eine deutliche Botschaft. Bereits in der ersten Halbzeit stellten Restle und Burkard die Weichen auf Sieg, daran konnte auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch Janik Speh nichts ändern. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt damit für den FVF nur noch zwei Punkte.