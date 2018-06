Blönried/Ebersbach feiert ausgelassen

Mit einem ungefährdeten 7:0-Heimsieg gegen den FC Krauchenwies/Hausen II hat die SGM SC Blönried/SV Ebersbach den Titel in der Kreisliga A, Staffel 2 und damit den Aufstieg in die Bezirksliga klar gemacht. Für die SG Hettingen/Inneringen bleibt - trotz einer Saison ohne Niederlage - nur Platz zwei. Am Samstag siegte Hettingen/Inneringen mit 3:2 in Langenenslingen. Damit trifft die SG Hettingen/Inneringen am kommenden Samstag, 17 Uhr (in Langenenslingen) in der Qualifikation der zwei Kreisliga-A-Zweiten auf den SV Betzenweiler, Zweiter in der Kreisliga A 1, und damit auf Ex-Coach Alexander Failer. Schwacher Trost für die verpasste Meisterschaft: Florian Dangel sichert sich mit 33 Toren - zum wiederholten Male - die Torjägerkanone dank zweier Tore in Langenenslingen - vor Samuel Maier (Blönried/Ebersbach), der im letzten Saisonspiel gegen FCK/Hausen II viermal traf. Zum Abstiegsrelegationsspiel muss sich der FC Krauchenwies/Hausen II bereithalten.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach – FC Krauchenwies II/SV Hausen 7:0 (5:0). - Tore: 1:0 Marc Döhring (1.), 2:0, 3:0, 4:0 Samuel Maier (11./16./24.), 5:0, 6:0 Lorenz Weiß (34./55.), 7:0 Samuel Maier (64.). - Z.: 300. - Vor der Begegnung war die Spannung der Gastgeber fast greifbar. Doch die Mannschaft von Herbert „Schnü“ Küchler startete optimal und bereits nach 27 Sekunden traf Marc Döhring zum 1:0. Der Gastgeber blieb dran. Dann nahm der Torjäger vom Dienst, „Sam“ Maier, seine Arbeit auf und erhöhte mit einem Hattrick bis auf 4:0. Als Lorenz Weiß bis zur Pause noch das 5:0 nachlegte, war alles klar - Erleichterung zum Seitenwechsel. Grundstock für die Entscheidung war ein druckvolles Passspiel. Fast jedes Zuspiel fand den Adressaten. Die Verbindung nach Langenenslingen konnte angesichts der klaren Führung auf ein Minimum reduziert werden. In der zweiten Halbzeit ließ die SGM nicht locker und wollte noch die 100-Tore-Marke knacken. Dies gelang nicht mehr, auch weil ein Tor wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung keine Anerkennung fand. Derweil macht man in Blönried und Ebersbach Nägel mit Köpfen. Trainer Küchler hat bereits vor Wochen für eine weitere Saison zugesagt und geht mit dem Aufsteiger ins vierte Jahr. Zum Kader stoßen vier weitere Spieler aus der Jugend. Komplettiert wurde der Erfolg im Männer-Bereich durch den zweiten Platz der Reserve. Gefeiert haben auch die Frauen des SC Blönried. Die erste Mannschaft ist Meister und steigt in die Regionenliga auf, die zweite Mannschaft spielt am Mittwoch die Relegation zur Bezirksliga. Zu den Feierlichkeiten mehr in unserer morgigen Ausgabe.

SV Langenenslingen – SG Hettingen/Inn. 2:3 (0:2). - Tore: 0:1 Louis Sauter (26.), 0:2 Dangel (42.), 1:2 Springer (55./FE), 2:2 Stehle (64.), 2:3 Dangel (69.). - Rote Karte: Graf (79./SGH/I; Notbremse). - BV: Dangel (65./SGH/I) verschießt FE. - Z.: 180. - Mit einem Ohr in Ebersbach legte der ungeschlagene Tabellenzweite gut los und zeigte erneut, warum die SG in dieser Saison lange als Titelkandidat galt. Langenenslingen startete nach einer Viertelstunde eigene Angriffe. Dürr und Moritz Sauter kamen immer wieder gefährlich vor dem Strafraum an den Ball. Auf der anderen Seite war Frank Steinhart Dreh- und Angelpunkt der Gäste. Steinhart suchte Louis Sauter und Florian Dangel - und fand das Duo, sodass die Gäste zur Pause mit 2:0 führten. Langenenslingens Trainer Markus Bednarek ermunterte seine Truppe in der Pause zu mehr Risiko. Mit Erfolg: Springer und Stehle sorgten für einen 2:2-Zwischenstand, Springers Elfmeter aber war zumindest fragwürdig. Das war aber auch der Strafstoß, den Dangel vergab (65.). Schmerzhaft war auch die Rote Karte für Graf nach einer Notbremse, der seinem Team in der Relegation wohl fehlen wird. Dangel schraubte aus einem Gewühl heraus seine Trefferzahl auf 33 und sicherte sich die Torjägerkanone. - R.: 3:3

SV Ennetach – SV Braunenweiler 3:1 (1:1). - Tore: 0:1 Patrick Riegger (20.), 1:1Jonas Heinzler (41.), 2:1 Leiprecht (53.), 3:1 Jonas Heinzler (85.). - Z.: 60. - Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erarbeitete sich der Gastgeber mehr Ballbesitz, konnte aber eine optimale Chancenverwertung der Gäste - eine Chance, ein Tor - nicht verhindern. Braunenweiler spielte nun auf Konter, war aber nicht durchschlagskräftig genug. Ennetach glich noch vor der Pause nach einer Ecke aus. Nach der Pause hatte Ennetach Glück, als Braunenweiler nur die Latte traf. Mit dem 2:1 durch Leiprecht untermauerte der Gastgeber seine Überlegenheit. Kurz vor dem Ende sorgte Heinzler für die Entscheidung. - R.: 3:2

TSV Gammertingen – SV Bronnen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Viktor Maier (45.), 1:1 Mathias Göckel (55.). - Z.: 350. - BV: Dominik Brillert (40./Bronnen) muss nach einem Zusammenprall ins Krankenhaus eingeliefert werden. - Das Derby in der Lauchertstadt zum Abschluss. Trainer Manuel Puchta sprach von einem Sommerkick, in dem sich beide Mannschaften nicht mehr groß forderten. Ein Freistoß der Gäste führte zum 0:1 durch Maier. Doch Gammertingen, das sich im letzten Heimspiel ohne Heimniederlage verabschieden wollte, drückte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich. Mit der stärksten Aktion der zweiten Halbzeit gelang nach einer Kombination über vier Stationen durch Göckel der Ausgleich. Der gemütliche Teil nach der Begegnung wurde von beiden Mannschaften angenommen. Einziger Wehrmutstropfen war die Verletzung von Brillert. - R.: ausgefallen

TSV Scheer – SV Renhardsweiler 2:4 (2:2). - Tore: 1:0 Christian Lehr (11.), 1:1 Tobias Pfender (35.), 2:1 Arjan Halder (36.), 2:2,2:3 Stankalla (38./66.), 2:4 Andreas Fürst (78.). - Z.: 70. - Nichts wurde es mit einem Heimsieg zum Abschluss der Eigenständigkeit des TSV Scheer. Trotz guten Starts und der Führung durch Lehr entführte der Gast am Ende die Punkte, auch weil Scheer zu viele Fehler machte. Im Saison-Endspurt sorgte auch die hohe Frequwnz an Spielen am Ende dafür, dass Scheer keinen Gang höher schalten konnte. Bezeichnend für das Sommerniveau waren die drei Tore innerhalb von drei Minuten. Fazit der zweiten Halbzeit von Pressesprecher Uwe Lang: „Wer das 3:2 schießt, gewinnt. Und das war Renhardsweiler.“ - R.: 3:2

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - FV Fulgenstadt 1:0 (1:0). - Tore: 1:0 Hahn (1.). - Z.: 100. - Bevor sich Trainer Christian Söllner zu neuen Ufern aufmacht und den FC Ostrach in der Landesliga an der Seite von Timo Reutter übernimmt, bedankte sich der FC 99 bei seinem (Ex-)Trainer. Dies gelang optimal bereits nach einer Minute, als Hahn das 1:0 gelang. Fulgenstadt, das auch mit einem neuen Trainer, Niko Gleich, in die nächste Saison geht, drückte auf den Ausgleich. Das eröffnete den Hausherren aber Kontermöglichkeiten, die sie aber nicht konsequent zu Ende spielten. So vergaben Back und Christoph Grof mehrfach. - R.: 5:1

SG KFH Kettenacker – SV Bolstern 3:1 (1:0). - Tore: 1:0 Armin Steinhart (25.), 2:0 Andreas Sauer (55.), 2:1 Heinzle (75.), 3:1 Alexander Sauter (85.). - Z.: 160. - In seinem letzten Heimspiel als SG Kettenacker/Feldhausen/Harthausen verabschiedete sich die Truppe mit einem Heimsieg. Zwar hatte Bolstern die ersten beiden Möglichkeiten, doch Torhüter Leipert war auf dem Posten und vereitelte die Gästeführung. Eine tolle Einzelaktion von Jonas Schlageter, der gleich mehrere Gegenspieler umkurvte, war Ausgangspunkt der Führung durch Armin Steinhart. In der zweiten Halbzeit sorgte Sauer zunächst für das 2:0, der KFH ließ nun die Zügel locker. Das bestrafte Bolstern und Heinzle traf zum 2:1. Ein Freistoß von Armin Steinhart war der Ausgangspunkt des 3:1, als Alexander Sauter einem Abpraller zum 3:1-Endstand verwertete. - R.: 2:4

Spielfrei: SC Türkiyemspor Saulgau (mk)