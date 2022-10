Bis zu acht Ausfälle drohen dem FC Ostrach

In die Ravensburger Vorstadt Oberzell reist der Tross des FC Ostrach am Samstag. Gegner um 15.30 Uhr Aufsteiger SV Oberzell.

Auch gegen Sulmetingen gab es am vergangenen Wochenende zu Hause keine drei Punkte für die Zebras. Am Ende mussten sich die Schwarz-Weißen mit einem 2:2 zufrieden geben. Erneut nutzte der FCO die Chancen nicht, sodass statt des ersten Heimsiegs nur ein Punkt heraussprang und der FCO nicht als Sieger den Platz verlassen konnte. Sulmentingen war an diesem Nachmittag durchaus schlagbar. Doch zweimal verspielten die Zebras eine Führung

Ostrach ewartet wütendes Oberzell

Oberzell ist der letzte Aufsteiger, der Ostrach noch im Portfolio der Gegner fehlt. Der Gastgeber setzte sich im Sommer im Aufstiegsspiel gegen Mietingen durch und kehrte in die Landesliga zurück. Bislang gab es drei Siege in der laufenden Saison, doch dem Team von Trainer Thomas Gadek fehlte zuletzt ebenfalls das Glück. Nur drei Zähler gab es aus den vergangenen fünf Partien. Ein Blick auf den Kader zeigt, dass viele Spieler über teilweise große Landesligaerfahrung verfügen. Somit ist Platz 14 nicht das Maß der Dinge.

Deshalb wird Oberzell gegen Ostrach voll auf Sieg spielen. Für die Schwarz-Weißen gilt deshalb höchste Vorsicht. Es gilt, den spielstarken Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen und auch mal unbequem zu agieren.

Zahreiche Ausfälle im Zebras-Team

Ostrachs Trainer Alexander Fischer fehlen erneut etliche Spieler. Neben Marc Moßmann und Mirko Schiemann (bd. krank), Dieter Styben (Arbeit), Daniel Rothmund und Thomas Löffler (beide verletzt), die alle sicher fehlen, drohen weitere Ausfälle: Sowohl hinter Dominik Lück als auch Serdar Yazici stehen dicke Fragezeichen. Beide sind angeschlagen. Auch Torhüter Magnus Schwerdt war die ganze Woche über krank. Kann er nicht spielen, wird Patrick Leichtle erneut den Kasten der Buchbühlkicker hüten.

Es wird erneut eine Begegnung, in der Geduld gefragt ist und Ostrach den Oberzellern nicht ins offene Messer laufen darf. Trainer Alex Fischer hofft, dass sein verbliebenes Team den Schwung der jüngsten beiden Spiele mitnehmen kann und auch die richtige Körpersprache an den Tag legt.