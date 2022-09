Krankenhäuser in Pfullendorf und Bad Saulgau schließen noch in diesem Jahr

Das Aus der Krankenhäuser in Bad Saulgau und Pfullendorf ist schon länger besiegelt, doch jetzt geht alles noch viel schneller als gedacht. Spätestens Ende Mai 2023 hätten die Standorte ihren Betrieb einstellen sollen, seit Mittwochmittag ist klar, dass das Ende in den kommenden Monaten ansteht.

In einer Pressemitteilung teilt der Krankenhausbetreiber SRH mit, dass „die weitgehende Schließung des Standorts in Pfullendorf zum 31. Oktober 2022“, geplant sei. Grund dafür laut Mitteilung unter anderem: Personalmangel und Ausfälle bei der Belegschaft.

Auch im Krankenhaus in Bad Saulgau sei ein „verschärfter Personalengpass“ dafür ursächlich, dass am Wochenende vom 18. und 19. September 2022 der Betrieb eingeschränkt werden müsse. Im Verlauf des Jahres werde der Engpass immer akuter, weshalb im Oktober und November die „vollstationäre Patientenbehandlung“ nur noch montags und freitags erfolgen könne. Zudem müssen in den Herbstferien vom 31. Oktober bis 4. November der stationäre Betrieb komplett unterbrochen werden. Wenige Wochen später heißt es in dem Schreiben, müsse der stationäre Betrieb ab dem 30. November gänzlich eingestellt werden. Die Notfallambulanz bleibe jedoch zunächst bis auf Weiteres mit einer durchgängigen Bereitschaft geöffnet.

