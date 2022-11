Bingen qualifiziert sich für das Landesfinale

Der C-Jugend-Turnerinnen des TV Bingen haben sich nach dem Sieg im Gaufinale und dem dritten Platz beim Bezirksfinale am vergangenen Samstag in Deißlingen für das Landesfinale des Schwäbischen Turnerbundes (STB) im November qualifiziert. Die Mädchen turnten trotz großer Aufregung und Anspannung an den vier Geräten Boden, Schwebebalken, Sprung und Reck/Stufenbarren die Pflichtstufen P 6 und 7 und konnten mit starken Leistungen an allen Geräten überzeugen. Von den sieben Turnerinnen dürfen am Wettkampftag immer fünf Turnerinnen starten und die drei besten Wertungen kommen in die Wertung.