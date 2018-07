Bingen überrascht gegen Alb-Lauchert

In den letzten beiden Vorrundenspielen des 56. Alb-Lauchert-Pokals in Rulfingen hat es eine Überraschung gegeben. Der SV Bingen/Hitzkofen beisegte die SGM Alb-Lauchert mit 3:0 und kegeltedie Mannschaft aus Gammertingen und Kettenacker aus dem Halbfinale, das am Sonntag ab 10 Uhr ausgetragen wird.

SG Alb-Lauchert - SV Bingen/Hitzkofen 0:3(0:1). - Die Überraschung des Turniers ist dem SV Bingen/Hitzkofen gelungen sein. Vor zwei Tagen hatte die SG Alb-Luachert den Zollernbezirksligisten Harthausen/Scher besiegt und hätte mit einem Punkt das Halbfinalticket gelöst. Die SG Alb-Lauchert hatte zwar ihre Möglichkeiten, aber weil die Puchta-Elf auch dem B-Ligisten Räume zur Entfaltung gab, hatte dieser Erfolg. Philipp Schneider eröffnete den Torreigen (34.), Michel Kemnitz schickte den A-Ligisten mit zwei Toren (56./67.) ins Spiel um Platz fünf und sechs.

Endstand Gruppe 1: 1. TSV Harthausen/Scher 4:2 Tore/3 Punkte, 2. SV Bingen/Hitzkofen 3:3/3, 3. SG Alb-Lauchert 2:4/3.

SG Rulfingen/Blochingen - SG Hettingen/Inn. 1:2 (1:0). - Routiniert und mit viel Selbstbewusstsein zog der zukünftige Bezirksligist unangefochten ins Halbfinale des Alb-Lauchertturniers ein. Christoph Weiß (29.) brachte seine Farben zwar in Front, aber die SG wartete geduldig auf ihre Möglichkeiten, die in der zweiten Halbzeit kamen. Neuzugang Armin Steinhart drehte mit zwei Toren (59./66.) das Spiel zu Gunsten der Mannschaft von Trainer Uli Theuer.

Endstand Gruppe 2: 1. SG Hettingen/Inneringen 3:1/4, 2. SG Rulfingen/Blochingen 3:2/3, 3. TSV Benzingen 1:3/1.

Das Turnier wird am Sonntagmorgen mit den beiden Halbfinalspielen TSV Harthausen/Scher - SG Rulfingen/Blochingen (10 Uhr) und SG Hettingen/Inneringen - SV Bingen/Hitzkofen (11.15 Uhr) fortgesetzt. Die Begegnung um Platz fünf findet um 14 Uhr zwischen der SG Alb-Lauchert und dem TSV Benzingen statt.

Die Verlierer der Halbfinals treffen sich um 15.15 Uhr im kleinen Finale aufeinander. Das Endspiel ist um 16.30 Uhr terminiert.