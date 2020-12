„Bin skeptisch, dass wir wie geplant starten können“

Der Handballverband Württemberg hat im Rahmen seines Verbandstages beschlossen, den Spielbetrieb für Amateurmannschaften erst zur Rückrunde, frühestens also am Wochenende 6./7. Februar, fortzusetzen. Der Verband legt außerdem großen Wert auf einen Start der Qualifikationsspiele der Jugendmannschaften für die nächste Saison. Mitte März soll die Qualifikation starten. Fabian Hillenbrand, Trainer der Landesliga-Handballer des TSV Bad Saulgau, ist skeptisch, dass die Terminierung des Verbandes zu halten ist. Das äußert Hillenbrand im Gespräch mit dem Mitarbeiter der „Schwäbischen Zeitung“, Thomas Lehenherr.

Herr Hillenbrand, wie verbringt ihre Mannschaft diesen zweiten Lockdown? Es herrscht ja auch ein Trainingsverbot.

Wir machen über Videokonferenz einmal pro Woche eine Stunde Krafttraining. Unser Fitnesstrainer Michael Traub lässt sich da allerhand einfallen. Es sind einfache Übungen zur Schnellkraft und Koordination. Es machen alle mit, auch wir Trainer. Wir freuen uns immer, wenigstens ein bisschen Sport miteinander treiben zu können, wenn wir uns auch nur via Bildschirm sehen. Außerdem soll jeder noch selbstverantwortlich Sport treiben, zum Beispiel joggen gehen.

Glauben Sie, dass es am 6. Februar wirklich losgehen kann? Auch weil dann viele Mannschaften Trainingsrückstand haben werden.

Genau das ist das Problem. Wir sollten ja etwa vier Wochen vor dem Beginn der Runde mit dem Training beginnen und nicht kalt in die Runde starten. Mich wundert es schon, dass man diesen Starttermin bei der derzeitigen Lage so vorgibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Anfang Januar mit dem normalen Training beginnen können. Vielleicht wieder in Kleingruppen, aber wir brauchen - wie gesagt das Training mit Körperkontakt, um auch im Spielbetrieb Verletzungen vorzubeugen. Ich bin sehr skeptisch, dass wir wie geplant starten können.

Sie haben also keine Hoffnung, dass die ganze Rückrunde gespielt werden kann?

Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn wir wirklich Anfang des nächsten Jahres wieder loslegen könnten und alles so klappen würde, wie es sich der Verband vorstellt, ein Fünkchen Hoffnung ist bei uns immer dabei. Die ganze Mannschaft wartet darauf. Sie möchte endlich so bald wie möglich wieder spielen. Aber wir sind auch realistisch und glauben eher nicht daran. Wie gesagt, ohne vorheriges Training geht es nicht.

Wie bewerten Sie aus sportlicher Sicht die Gesamtlage? Gerade auch im eigentlich so wichtigen Jugendbereich?

Ja, es ist vor allem für die Kinder und Jugendlichen gerade in der heutigen bewegungsarmen Zeit ein Dilemma, ihren Sport nicht mehr ausüben zu können. Bewegung ist wichtig, fördert Körper und Geist, stärkt den Gemeinschaftssinn. Hoffen wir, dass wir die Krise bald überstanden haben. Unsere Mannschaft steht auf jeden Fall bereit und ist heiß aufs Weitermachen.