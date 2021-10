Bilgram-Teams gewinnen Bronze

Mit zehn Athleten hat das Ostracher Unternehmen Bilgram Chemie an den Weltmeisterschaften im Betriebssport in Athen teilgenommen. Die Konkurrenz im Bereich Tischtennis war groß. Unter anderem waren Nationalspieler vieler Länder am Start. Und: Das Bilgram-Team gewann zwei Bronzemedaillen.

Gespielt wurde in Zweiermannschaften: ein Doppel, zwei Einzel. Das Ostracher Team trat mit vier Mannschaften an: drei Männerteams bei den Aktiven, eins bei den Senioren. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Es gab eine Bronzemedaille bei den Senioren, eine Bronzemedaille bei den Aktiven sowie einen sechsten und einen siebten Platz bei den Aktiven.

Bei den Senioren befanden sich Wolfgang Jagst, Wolfgang Assfalg sowie ihr Chef Hugo Bilgram in einer Vorrundengruppe mit Spielern aus französischen, griechischen und lettischen Unternehmen.

Nach einem ersten 2:0-Sieg gegen Griechenland, in dessen Team der frühere griechische Meister mitwirkte sowie einem Erfolg gegen starke Franzosen, ging es gegen Lettland um den Gruppensieg. Auch hier setzten sich die Ostracher ohne Punktverlust durch.

Im Viertelfinale des Turniers bezwangen Hugo Bilgram und Co. eine weitere griechische Mannschaft. Im Halbfinale wartete mit der Association Veolia Sport aus Frankreich ein hervorragend besetztes Team. Obwohl Jagst/Assfalg im Eingangsdoppel im Entscheidungssatz führten, brachten sie das Spiel nicht nach Hause. Das erwies sich als verhängnisvoll. Denn in den folgenden beiden Einzeln schlug zwar Wolfgang Jagst zunächst seinen Gegner, doch Wolfgang Assfalg konnte den noch fehlenden Punkt nicht beisteuern. Im Spiel um Platz drei bekam es die Mannschaft mit einem weiteren deutschen Team zu tun. Gegen die Kieler Mannschaft siegten die Ostracher mit 2:1 und sicherten sich die Bronzemedaille.

Bei den Aktiven wurden der dritten Mannschaft des Bilgram-Teams die besten Chancen eingeräumt. Es bestand aus den polnischen Verbandsoberligaspielern Norbert Wojtyla und Mateusz Wojciechowski. Doch schon in der Vorrunde mussten sich die beiden Polen – nach Siegen gegen Mannschaften aus griechischen und französischen Unternehmen – dem späteren Goldmedaillengewinner Fawsi Iran beugen. Dennoch reichte es am Ende noch zu Platz sechs.

Besser erging es Team 2, bestehend aus den Tschechen Petr Novotny und Karel Smidt. Sie trafen nach überstandener Vorrunde unglücklicherweise auf das topgesetzte eigene erste Team, bestehend aus den Verbandsoberligaspielern Jonas Strahl und Christian Narr sowie Sebastian Ahner auf der Ersatzbank. In einer verbissen geführten Begegnung setzten sich die beiden Tschechen im internen Duell durch, das Team 1 belegte am Ende Rang sieben. Das Team 2 blieb in der Erfolgsspur. Im Halbfinale mussten such Novotny/Smidt nur dem späteren Siegern aus dem Iran beugen. Dennoch freuten sich die beiden Verbandsoberligaspieler über die Bronzemedaille.

Die vier Teams aus Ostrach, die sich monatelang intensiv auf eine Teilnahme an diesem besonderen Ereignis in Athen vorbereitet hatten, können mit ihrem Abschneiden sehr zufrieden sein. Alle haben Plätze unter den besten Acht erreicht. Das war bei dieser Leistungsdichte nicht zu erwarten. Allerdings zeigte sich auch: Durch die starke Besetzung des Turniers blieb den Bilgram-Mannschaften ein Griff nach der Goldmedaille und damit nach dem Weltmeistertitel verwehrt.

In zwei Jahren finden die nächsten World Company Sport Games statt. Dann in Brasilien.