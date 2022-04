Bildungswerk bietet Reise nach Irland an

Druiden, Dichter und Heilige – unter diesem Thema steht eine Reise vom 9. bis 16. Juli 2022 nach Irland. Veranstalter ist das Europäische Bildungs- und Begegnungszentrum (EBZ) Irland in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungswerk Oberschwaben.

Die Reisebegleitung übernehmen EBO-Geschäftsführerin Brunhilde Raiser und Eva Seitz-Brückner. Das Programm konzentriert sich auf den Westen und Südwesten Irlands und bietet unter anderem Besuche von Dublin, Galway, Killarney sowie der Insel Inisheer, der Cliffs of Moher und der Dingle Halbinsel an. Auch Begegnungen mit bemerkenswerten Bewohnern der Insel sind vorgesehen. Interessierte sollten sich möglichst rasch beim EBO melden. Unter Telefon 0751/95223030 oder per E-Mail info@ebo-oab.de.