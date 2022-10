Bigband Bad Saulgau spielt Jazz

Jazz-Freunde kommen auch in diesem Herbst wieder voll auf ihre Kosten: Beim Jahreskonzert der Bigband Bad Saulgau am Samstag, 5. November, um 20 Uhr im Stadtforum Bad Saulgau. Unter dem Motto „Switch in Time“ läutet die Jazzformation einen Generationswechsel, eine „Zeitenwende“ ein. Sie präsentiert sich unter neuer musikalischer Leitung und mit frischem Repertoire. In ihrem Konzertprogramm spannt die Band einen weiten musikalischen Bogen von Swing-Klassikern über lateinamerikanische Klänge bis hin zu funkigen Sounds. Veranstalter ist der Jazzverein Bad Saulgau. Der Kartenvorverkauf ist gestartet. Für 15 Euro gibt es Tickets bei Augenoptik Nerlich in Bad Saulgau und der Tourismusbetriebsgesellschaft Bad Saulgau.