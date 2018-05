Bibelgeschichten mit Obst und Gemüse

Ein voller Einkaufskorb mit allerlei Gemüse und Obst stellt für viele nichts weiter dar als ein Zeichen für eine gesunde Ernährung. Nicht so für Puppenspieler Matthias Jungermann, der im nächsten ZAGO, dem Abendgottesdienst der Zieglerschen zu Gast sein wird. Am Dienstag, 20. Februar, findet der Gottesdienst um 16.30 Uhr in der Kapelle am Siebenkreuzerweg in Bad Saulgau statt.

Mit seinem witzigen Figurentheater „Radieschenfieber“ will er seinem Publikum unterhaltsame Kurzweil bescheren. „In seinem appetitlichen Nummernprogramm haucht der studierte Figurenspieler Gurken, Paprika und sonstigen vitaminreichen Köstlichkeiten Leben ein“, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst durch Michael Schlierf. Der Eintritt ist frei.

In diesem ungewöhnlichem Programm spielt der Figurenspieler Matthias Jungermann bekannte biblische Geschichten mit ungewöhnlichen Darstellern, nämlich Obst und Gemüse, Objekten und Alltagsgegenständen, die er zu den Handlungsträgern macht. Die Darsteller sind zum Beispiel Wollknäule aus echter Schafwolle, die natürlich im „Verlorenen Schaf“ mitspielen. Und niemand hat eine so feine Robe wie die Ananas, die im „Verlorenen Sohn“ den Vater spielt. Der Sohn ist eine Banane, der in die Fremde zieht um das Erbe mit seinen neu gewonnenen Freunden zu verschleudern. Doch als es ihm ziemlich matschig geht und nur noch eine Schale von ihm übergeblieben ist, da hat keiner mehr auch nur ein Bonbon für ihn übrig, alle schon aufgegessen. Nichts kommt um. Alle Darsteller werden hinterher fachgerecht aufgeschnitten und an das Publikum verteilt.

Matthias Jungermann, Jahrgang 1977, ist in Rendsburg (Schleswig-Holstein) geboren. Sesamstraße und Muppet-Show haben die Kindheit stark geprägt, sodass schon recht früh der Wunsch bestand Puppenspieler zu werden. Im Alter von 13 Jahren baute er seine erste Klappmaulfigur. An der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart absolvierte er den Studiengang Figurentheater. Er ist mit Solostücken und im Ensemble unterwegs, durch Staatstheater und Gemeindesäle. Sein Hauptprogramm „Radieschenfieber - Gleichnisse erzählt mit Obst und Gemüse“ erfreut Alt und Jung. Als Figurenbauer ist er bei Kollegen und verschiedenen freien Theatern gefragt, als Lehrer nicht nur mit verschiedenen Workshopangeboten unterwegs, sondern inzwischen auch als Dozent für Animation und Puppenführungstechnik an seine eigene Ausbildungsstätte zurückgekehrt.

Weitere Termine sind am Dienstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr in der Kapelle auf dem Höchsten, am Mittwoch, 21. Februar, um 19.30 Uhr in der evangelischen Thomaskirche in Aulendorf und am Donnerstag, 22. Februar, um 18.30 Uhr im evangelischen Karlsstift in Schorndorf.