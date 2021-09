Bezirksliga: Elfmeterfestival in Altshausen

Ein bisschen Champions League ist überall. In Altshausen gab es am Donnerstag zwar nicht vier Elfmeter wie bei der Partie Sevilla - Salzburg am Dienstagabend in der Königsklasse, aber drei sind ja auch nicht so schlecht. Weiterer Unterschied: Altshausens Amateure sind vom Punkt sicherer als die Millionarios in Ausbildung in der Mozart-Metropole. In der Tabelle hat sich der SV Hohentengen einen kleinen Vorsprung erarbeitet.

SF Hundersingen - SV Langenenslingen 0:0. - Z.: 300. - Hundersingen begann nervös. Langenenslingen besaß einige gute Möglichkeiten, fand aber immer wieder seinen Meister in Sportfreunde-Torwart Uwe Buzengeiger, während dessen Vorderleuten meistens der letzte Pass fehlte. In der zweiten Halbzeit herrschte ein ähnliches Bild vor wie in Halbzeit eins. Vor allem der eingewechselte Stefan Münst machte Hundersingen das Leben schwer.

SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler - FV Bad Saulgau 5:2 (3:0). - Tore: 1:0, 2:0 Martin Funk (22./FE/30./FE), 3:0 Andreas Pfeiffer (43./FE), 3:1 Niclas Häberle (47.), 3:2 Tim Striegel (50.), 4:2 Maximilian Gindele (59.), 5:2 Eigentor (84.). - Z.: 300. - Rote Karte: Luca Beutel (22./FVS; Notbremse). - Der Gastgeber - ohne Hugger und Igel - musste trotz der verwandelten drei Elfmeter und mit einem sicheren Vorsprung im Rücken zittern. Dass FVS-Coach Markus Keller an alter Wirkungsstätte nichts mitnahm lag an Maximilian Gindele, der kam und nach einem schönnen Spielzug der SGM über außen traf. „Saulgau hat, auch zu zehnt, gut gespielt. Wir haben es einfach nicht geschafft, die Überzahl zu nutzen“, sagte FVA-Teammanager Werner Werz nach dem Spiel.

SG Hettingen/Inneringen - SG Altheim 3:5 (0:3). - Tore: 0:1 Marc Wilde (4.), 0:2 Dominik Späth (12.), 0:3 Nicolas Wiedmann (28.), 1:3 Louis Sauter (65.), 1:4 Johannes Rech (71.), 1:5 Jens Stimpfle (75.), 2:5 Yannick Zilian (79.), 3:5 Julian Teufel (85.). - Z.: 100. - „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen“, sagte SGH/I-Abteilungsleiter Maximilian Teufel. „Wir haben dann noch ein, zwei Chancen gehabt, konnten die aber nicht nutzen.“ Die zweite Halbzeit begann aus SGH/I-Sicht gut, aber als Florian Dangel raus musste, war der Gastgeber seiner besten Offensivkraft beraubt. „Altheim hat verdient gewonnen“, sagte Teufel.

FV Altheim - FC Krauchenwies/Hausen 0:0. - Z.: 100. - Gelb-rote Karte: Xaver Spitzfaden (75./FVA; wdh. Foulspiel). - Kurioser Platzverweis in Altheim: „Nach einem Foul an einem Krauchenwieser Spieler hat der Schiedsrichter dem falschen Spieler die Gelb-rote Karte gezeigt“, sagte Altheims Trainer Johannes Reuter. „Er hat Xaver Spitzfaden vom Platz gestellt, obwohl der das Foul gar nicht begangen hatte, und der, der das Foul begangen hat, hatte noch gar keine Gelbe Karte.“. Der Co-Trainer der Gegner habe den Altheimern die Version bestätigt. Der FCK startete besser, Altheim kam mit zunehmender Dauer besser ins Spiel und traf auf dem Altheimer Trainingsplatz (wegen Flutlicht) sogar zweimal das Aluminium (60./80.), so nach einer Stunde durch Manuel Wagner.

FV Schelklingen-Hausen – SGM Blönried/Ebersbach 1:1 (1:0). - Tore: 1:0 Patrick Raufer (27.), 1:1 Joachim Rauch (70.). - Bei einer Ecke stand Patrick Raufer richtig und brachte die Heimelf, die kurz davor die Latte getroffen hatte, in Führung. Erst 20 Minuten vor Spielende gelang dem Tabellenvierten der Ausgleich. „Wir waren auf Augenhöhe“, sagte FV-Trainer Fabian Flinspach. „Blönried hatte etwas mehr Ballbesitz.“

SV Bad Buchau - SV Hohentengen 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 Loris Buck (19.), 1:1 Christian Lehr (20.), 1:2 Fabian Beckert (50.). - Z.: 150. - Trotz guter Leistung stand Bad Buchau wieder mit leeren Händen da. Gegen den Tabellenführer standen Loris Buck und Urlaubsrückkehrer Jannik Martin wieder zur Verfügung. Und tatsächlich brachte ein direkter Freistoß von Loris Buck die Führung für den Ex-Landesligisten. Nur eine Minute später glich Christian Lehr nach einem langen Ball, den er ins Tor chippte, jedoch aus (20.). Nach dem Wechsel hatte Bad Buchau eine gute Kopfballchance, doch der direkte Konter führte zum Siegtor für die Gäste durch Beckerts neuntes Saisontor. Die Bad Buchauer reklamierten in einer Szene auf Handspiel und Elfmeter, außerdem habe der Schiedsrichter zunächst zu viel laufen gelassen, hieß es von Bad Buchauer Seite.

FV Neufra/Do. - SV Uttenweiler 3:1 (0:1). - Tore: 0:1 Pascal Volz (13.), 1:1 Johannes Schmid (51.), 2:1 Rene Recker (67.), 3:1 Fabian Brehm (75.), 3:2 Stefan Maurer (84.). - Z.: 300. - Den Gästen gehörte die erste Halbzeit. Pascal Volz brachte den SVU durch einen Schuss aus 22 Metern in den Winkel in Führung. Verdient. Erst in der zweiten Halbzeit wachte der Gastgeber auf. Johannes Schmid glich durch einen Kopfball aus, Rene Recker traf mit einem Freistoß zur Führung und Fabian Brehms Tor nach einem Konter brachte die Vorentscheidung (75.). Stefan Maurer verkürzte per Kopf nach einer Ecke.

SGM Rottenacker/Munderkingen - TSG Ehingen 2:2 (0:2). - Tore: 0:1 Michael Turkalj (19.), 0:2 Luan Kukic (35.), 1:2 Daniel Meier (62.), 2:2 Lukas Ottenbreit (63.). (mac/ai)