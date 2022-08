Bezirksliga-Auftakt: Laiz ringt Hundersingen einen Punkt ab

Der erste Tabellenführer heißt FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen. 1911 ließ den 37 Jahre jüngeren SV Hohentengen alt aussehen, führte nach acht Minuten mit 3:0 und nach 22 Minuten mit 4:0. Gute Starts erwischten auch Bad Schussenried, Uttenweiler, Altshausen/Ebenweiler und die SG Öpfingen, die Rottenacker überraschend deutlich schlug. Laiz ergatterte einen Punkt gegen Hundersingen.

FC Laiz - SF Hundersingen 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Agim Rahmani (69.), 1:1 Christoph Richter (84.). - Gelb-Rot: Dennis Heiß (80./SFH; wdh. Foulspiel). - Z.: 150. - Sami-Burak Koyuncu (FC Laiz) verschießt Foulelfmeter (65.). - „Ein leistungsgerechtes Unentschieden am Ende. Ich muss damit leben“, sagte Andreas Reisser aus dem Trainerduo des FC Laiz zur Auftaktpartie gegen die Sportfreunde. „Wir haben vor dem Treffer zum 0:1 einen Elfmeter verschossen, hatten noch ein, zwei Chancen. Aber Hundersingen hatte auch noch Gelegenheiten weitere Tore zu erzielen. Ich denke, am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Ich erwarte viele enge Spiele in dieser Saison“, deutete Reisser an, das erste am Sonntag erlebt zu haben. Vor dem Elfmeter brachte Hundersingens Torwart Sercan Özen zu Fall, als dieser ein abgewehrten Ball verwerten wollte, doch Kalyoncu verschoss den fälligen Strafstoß. Höchststrafe: Nur vier Minuten später brachte Agim Rahmani seine Mannschaft in Führung, als Laiz mit einem Einwurf rechnete, der Schiedsrichter aber Freistoß für die Sportfreunde pfiff. Diese führten den ruhenden Ball schnell aus, er kam aus der Tiefe zu Bischofberger, der den mitgelaufenen Agim Rahmani bediente - 0:1 (69.). Nach dem Platzverweis für Dennis Heiß verlegte sich Hundersingen aufs Konterspiel. Agim Rahmani sah von kurz hinter der Mittelinie die Möglichkeit direkt abzuziehen, auch weil FCL-Torhüter Heiko Stauß aufgerückt war, der Ball ging um Stauß herum, klatschte aber an den Pfosten (83.). Nur vier Minuten nach dem Feldverweis wurde der Gast bestraft. Nach einem Abpraller war vor dem Gehäuse von Schrage viel los, als Christoph Richter an den Ball kam und den Ball regelrecht in die Maschen schweißte (84.). In der Nachspielzeit hatte Laiz noch die Chance zum Siegtreffer. Nach einem Freistoß landete der Ball bei Matthias Richter, doch Hundersingens Schrage parierte den Schuss stark (90.).

SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler - SV Sigmaringen 2:0 (0:0). - Tore: 1:0 Patrick Riegger (52.), 2:0 Niklas Schnell (75.). - „Das war zum Auftakt ein wichtiger Dreier gegen einen starken Aufsteiger“, sagte SGM-Trainer Safet Hyseni in der Nachbetrachtung am Sonntagmittag. Da stand er unter den Zuschauern im Zellerseestadion in Bad Schussenried, „um den kommenden Gegner Neufra zu beobachten. Unser Sieg gegen Sigmaringen war verdient und in Ordnung“, sagte Hyseni. Beide Tore - es trafen die Neuzugänge - fielen aus Schüssen aus der Distanz. „Wir sind zufrieden, auch weil wir zu null gespielt haben und die Abwehr über 90 Minuten gut gestanden ist“, hob Hyseni hervor. Einziger Wermutstropfen: „Andreas Pfeiffer hat leider den Ball so unglücklich ans Handgelenk bekommen, dass er sich einen Bruch zugezogen hat. Eine Weile hat Andreas in Eggestein-Manier noch versucht weiterzuspielen, als die Hand aber angeschwollen ist, mussten wir ihn auswechseln. Nach dem Spiel ist er zur Untersuchung ins Krankenhaus. Er hat sich die Speiche gebrochen und wird jetzt leider mehrere Wochen ausfallen.“

SV Hohentengen - FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen 2:5 (1:4). - Tore: 0:1 Julian Haberer (1.), 0:2 Tim Kremer (5.), 0:3 Julian Haberer (8.), 0:4 Timmy Rauser (22.), 1:4 Wolfgang Birkler (45.), 2:4 Lukas Stützle (52.), 2:5 Patrick Vogler (64.). - Die Gäste erwischten einen Blitzstart, nach acht Minuten stand es schon 3:0 für die Mannschaft von Spielertrainer Jörg Schreyeck, die eine einhundertprozentige Chancenverwertung an den Tag legte. Außerdem stand der FC 1911 gut in der Verteidigung und ließ zunächst nicht viel zu. Etwas enger wurde es, als die Elf von Spielertrainer Fabian Beckert auf 2:4 verkürzte. Doch als nur zwölf Minuten später Patrick Vogler auf 5:2 erhöhte war der erste Dreier für den Titelkandidaten eingetütet.

FV Bad Schussenried - FV Neufra/Do. 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Jan Dehmel (25.), 2:0 Stephen Liebhardt (59.), 3:0 Tobias Kling (60.). - Z.: 250. - Eine Rückkehr nach Maß in die Bezirksliga feierte der Landesligaabsteiger gegen einen FVN, der fast die gesamte Spielzeit den Gastgebern nachlaufen musste. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftakt, auch weil wir noch nicht recht wussten, wo wir stehen. Aber wir hatten den Gegner gut im Griff und hätten die Partie bei einer besseren Chancenverwertung auch höher gewinnen können“, sagte Bad Schussenrieds neuer Spielleiter Ralf Haug, der im Sommer nach 24 Jahren Stefan Buck im Amt gefolgt war. Vor dem 1:0 legte sich Jan Dehmel den Ball an der Strafraumgrenze auf den starken rechten Fuß und zog flach ab (25.). „Danach waren die Neufraer eigentlich stehend k.o. und ich weiß nicht, ob sie überhaupt danach nur einmal aufs Tor geschossen haben“, sagte Haug. Mit einem Doppelschlag machten die Violetten in Halbzeit zwei den Sack zu. Zunächst setzte sich Stephen Liebhardt nach einem Doppelpass am Strafraum durch und schloss flach ab (69.), nur eine Minute später sah Tobias Kling, dass Neufras Torhüter zu weit vorm Tor stand und traf mit einem Heber ab - 3:0 (70.).

SV Uttenweiler - SG Altheim 3:2 (3:0). - Tore: 1:0 Timo Schmid (25.), 2:0 Floran Geiselhart, (26.), 3:0 Pascal Volz (29.), 3:1 Florian Madl (57.), 3:2 Jens Stimpfle (80.). - Von Beginn an entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Möglichkeiten für beide Seiten, die aber zunächst wenig Gefahr brachten. Nach der Trinkpause sorgte der SVU mit einem Dreierpack innerhalb von vier Minuten für klare Verhältnisse. Für die meisten Zuschauer war die Partie entschieden, doch nach dem Wechsel überließ der SV Uttenweiler den Gästen immer mehr die Kontrolle. Viel zu passiv agierte die Heimelf und die Gäste kamen immer gefährlicher vor das Tor des SV Uttenweiler. Nach dem Anschlusstreffer (57.) wurde der Druck aufs Tor der Heimmannschaft immer stärker. Den sich daraus ergebenden Raum und die Kontermöglichkeiten konnte der SVU nicht nutzen. In der 80. Minute fiel der Anschlusstreffer der Gäste, doch der SV Uttenweiler rettete den nun knappen Vorsprung über die Zeit.

SG Öpfingen - SGM Rottenacker/Munderkingen 3:0 (0:0). - Tore: - 1:0, 2:0 Tobias Schüle (62./75.), 3:0 Andre Braig (80.).

verlegt: SG Hettingen/Inneringen - FV Bad Saulgau (Mi., 14. Sep., 19 Uhr), SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen - SGM SC Blönried/SV Ebersbach (Mi., 5. Okt., 19 Uhr).