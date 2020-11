Bewaffneter 14-Jähriger beim Stehlen erwischt

Ein 14-Jähriger hat am Samstag, 31. Oktober, gegen 15.40 Uhr versucht, eine Spirituosendose in seinen Pullover zu stecken und zu stehlen. Das geschah nach Angaben der Polizei in einem Markt in der Moosheimer Straße in Bad Saulgau. Der Jugendliche wollte diesen ohne die Spirituosendose zu bezahlen, verlassen. Auf die Ansprache durch die Marktleiterin gab der 14-Jährige den Diebstahl zu. Die informierten Polizeibeamten fanden zudem eine Kleinkaliberpistole in einer mitgeführten Tasche. Der Jugendliche wurde anschließend seiner Mutter übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl unter Mitführung einer Waffe.