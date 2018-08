Betzenweiler zuversichtlich in die Saison

Aus sechs mach vier. Nur noch vier Mannschaften aus der Region Riedlingen spielen in der Saison 2018/2019 in der Kreisliga A, Staffel 1 mit. Die SF Bussen und die SpVgg. Pflummern/Friedingen sind abgestiegen, der TSV Riedlingen verließ die Liga als Meister Richtung Bezirksliga. Hinzugekommen ist nur die SGM SV Daugendorf/TSG Zwiefalten als Meister der Kreisliga B, Staffel 2.

SV Betzenweiler: Der letztjährige Zweite will sicher auch in der kommenden Saison ein Wort bei der Vergabe der ersten beiden Plätze mitreden. Allerdings muss der Verein den Weggang der Hasenkampf-Brüder verkraften, die nach Bad Buchau zurückkehrten. Trotzdem, Abteilungsleiter Gerhard Rief ist optimistisch, dass seine Mannschaft an die vergangene Saison anknüpfen kann. „Die Vorbereitung war sehr gut. Wir haben beim Federseepokal immerhin das Finale erreicht“, sagt Rief. Auch das verlorene Qualifikationsspiel zur Relegation ist aus den Köpfen. „Das ist aus den Köpfen raus, auch wenn die Niederlage ein bisschen unglücklich war“, räumt Rief ein. „Wir sind optimistisch, dass die neuen Spieler die Lücke, die Viktor und Andrej hinterlassen haben, schließen können. Klar, Viktor hatte 20 Tore, aber vielleicht verteilen die sich in der kommenden Saison besser, gleichmäßiger.“ Denn dann sei Betzenweiler noch schwieriger auszurechnen.

SG SV Daugendorf/TSG Zwiefalten: Auf Anhieb holte die neu gegründete Spielgemeinschaft den Meistertitel. Für beide bedeutet das die Rückkehr in die Kreisliga A. Daugendorf selbst kennt ja höhere Gefilde, spielte lange in der Bezirksliga eine gute Rolle. Die Meistermannschaft ist fast unverändert, wird aber in der neuen Verbandsrunde von Hans-Peter Hertenberger trainiert, der die Mannschaft von Fabian Lorinser übernahm. „Die Vorbereitung war sehr gut“, sagt Zwiefaltens Abteilungsleiter Zeljko Mijic. „Wir haben unseren Sieg aus dem Vorjahr beim Aach-Alb-Cup wiederholt. Beim gleichzeitig stattfindenden Stadtpokal hatten wir es dann etwas schwer, das war aber auch der Hitze geschuldet. Da hat uns die Kraft gefehlt.“ In die neue Runde geht die SGM mit vier Neuen. Tobias Lenz und Marcel Hölz kommen aus der Daugendorfer A-Jugend, Konstantin Schwerdtle kommt aus Engstingen. „Ein sehr schneller Spieler für den Flügel mit Potenzial“, lobt Mijic. Und dann ist da noch Rückkehrer Jonas Haiß, der seinen zweijährigen Spanien-Aufenthalt beendet hat und wieder einsteigt. „Ziel Nummer eins ist der Klassenerhalt. Für uns ist diese Liga was Neues. Wir haben nun jedes Wochenende Spiele wie in der B-Liga gegen Emerkingen, die uns fordern“, sagt Mijic. Die Vorbereitung hat die SG in Zwiefalten absolviert. Dort wird die Vorrunde gespielt.

SV Dürmentingen: Der letztjährige Aufsteiger hat sich mit drei neuen Spielern verstärkt. Außerdem gab es einen Wechsel auf der Trainerposition: Tobias Tress übernahm den Posten von Aufstiegstrainer Christoph Kappeler, der die Mannschaft zurück in die Kreisliga A geführt hatte. Eine Schwächung bedeutet der Abgang von Rico Schlegel, der zum SV Bad Buchau wechselte, außerdem beendete Urgestein Lothar Schäffer seine Karriere.Trotzdem sollte für die Mannschaft der Klassenerhalt komfortabel drin sein, kann sich Dürmentingen doch auf Toptorjäger Patrick Schlegel verlassen. Das angepeilte Ziel ist der Klassenerhalt - auf einem sicheren Mittelplatz. Dabei helfen sollen die Neuen Christian Rommel, der von den SF Bussen kam, Dustin Skersies (Unlingen) und Niklas Weggenmann, der aus Uttenweiler kam. Das Ziel ist sicher mehr als realistisch.

SG Ertingen/Binzwangen: Trainer Bernd Rumpel steht eine stark verjüngte Mannschaft zur Verfügung. Neun bisherige A-Jugendliche rücken zu den Aktiven auf. Dazu kommt Nico Ummendorfer aus Hundersingen. Heißt im Umkehrschluss: Einige bewährte Stammspieler beendeten ihre aktive Laufbahn: Manuel Steinborn ging als Spielertrainer zu den SF Bussen, mit Andreas Ihbe verließ ein weiterer Charakterkopf die Spielgemeinschaft und hängte die Stiefel an den Nagel. Außerdem beendeten Sascha Kolb und Dimitri Heinz ihre Karriere. Matthias Jäggle zog es zum SV Uttenweiler in die Bezirksliga. Die SGM hat daher zuvorderst den Klassenerhalt im Visier. Dass aber mehr gehen könnte, bewies die Mannschaft in der ersten Runde im Pokal, als Ertingen/Binzwangen fast sensationell den SV Uttenweiler ausschaltete und dabei einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg drehte. Die SG startet erst am Sonntag in die Saison.