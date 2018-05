Betzenweiler verteilt Meistergeschenke

Das Spiel des Spieltags steigt in Betzenweiler. Der Tabellenzweite empfängt den Meister TSV Riedlingen. Das Spiel wurde am Sonntag auf 17.30 Uhr verlegt. Zur Feier des Tages überreicht der SV Betzenweiler den Riedlingern Geschenke. Und auch der Schiedsrichter geht nicht leer aus. Das Spiel SG Öpfingen gegen den SV Oberdischingen fand bereits am Freitagabend statt.

SV Betzenweiler – TSV Riedlingen (So., 17.30 Uhr, Vorrunde: 0:3). - Eine reizvolle Partie. Der feststehende Meister ist zu Gast beim Tabellenzweiten Betzenweiler. Der Gastgeber ist auf dem besten Weg, am Ende der Runde die Aufstiegsrelegation zu erreichen. Das Spiel wurde auf 17.30 Uhr am Sonntag verlegt. Das teilte Betzenweilers Trainer Alexander Failer am Freitag bei einem Anruf in der Redaktion der Schwäbischen Zeitung Bad Saulgau mit. Und, mehr als das: „Wir haben uns etwas Besonderes für den TSV Riedlingen ausgedacht. Wir überreichen den Riedlingern kleine Pokale, und möchten Ihnen so zum Titel gratulieren. Als ich noch in Straßberg gespielt habe, was das üblich. Wenn du gegen den Meister noch gespielt hast, hast du ihm etwas geschenkt.“ Doch nicht nur für den Meister gibt es was. Auch Schiedsrichter Alois „Wiese“ Steiner kriegt etwas. „Wiese pfeift am Sonntag ziemlich genau sein 2000. Spiel in Betzenweiler“, sagt Failer. „Deshalb kriegt er von uns einen Geschenkkorb“, sagt der Betzenweiler Trainer. Alois Steiner aus Uttenweiler leitet seit mittlerweile 51 Jahren Spiele. „Und: Als er vor 51 Jahren, 1967, sein erstes Spiel gepffiffen hat, war das die Partie Betzenweiler gegen den TSV Riedlingen.“ (mac)

SGM Ertingen/Binzwangen – SV Dürmentingen (Sa., 16 Uhr; 1:1). - Aufsteiger SV Dürmentingen könnte noch auf den Relegationsplatz zurückfallen. Daher wird er sich in diesem Derby besondere Mühe geben.

VfL Munderkingen – SpVgg Pflummern-Friedingen (So., 15 Uhr; 7:1). - Für den VfL ergibt sich die Möglichkeit, gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten einen klaren Sieg einzufahren.

Außerdem: FC Schelklingen/Alb – SF Kirchen (So., 15 Uhr; 1:1); SV Ringingen – SV Oggelsbeuren (So., 15 Uhr; 1:2), Türkgücü Ehingen – SG Griesingen (So., 15 Uhr; 1:3); Spielfrei: SF Bussen.