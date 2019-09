Am Wochenende hat es in der Kreisliga A 1 Siege für alle Mannschaften aus der Region Riedlingen gegeben. Nur der SV Betzenweiler unterlag zu Hause dem FC Schelklingen/Alb unglücklich.

SV Betzenweiler – FC Schelklingen/Alb 1:2 (1:1). - Tore: 1:0 Andrej Kley (7.); 1:1 Fabian Argo (43.), 1:2 Fabian Maurer (90. +2). - Traumhaftes Fußballwetter bot den Rahmen für das Spitzenspiel in der Kreisliga A1. Ohne langes Abtasten legten beide Mannschaften zu Beginn mit hohem Tempo los. Schelklingen/Alb gelang mit dem ersten nennenswerten Angriff die Führung. Andrej Kley schloss ein Zuspiel von Timo Rothenbücher sicher zum 1:0 ab (7.). Während die Gäste anschließend versuchten geordnet zu stehen, übernahm Betzenweiler die Kontrolle. Einige vielversprechende Chancen ließen die Gastgber aus, sodass es bis zur 43. SMinute dauerte, ehe Fabian Argo ausglich. In der zweiten Halbzeit setzte sich die optische Überlegenheit von Betzenweiler fort. Allerdings gelang es nicht, daraus Kapital zu schlagen. Dadurch bekamen die Gäste die Möglichkeit, in der Nachspielzeit den Siegtreffer zu erzielen. Timo Rothenbacher setzte sich gegen die Innenverteidigung der Gastgeber gekonnt durch. Seinen Querpass verwertete Fabian Maurer zum knappen und letztlich etwas glücklichen Sieg. Besonderes Lob mit seiner tadellosen Leistung verdiente an diesem Tag der Schiedsrichter. - R.: ausg.

SV Dürmentingen - SG Ersingen 3:2 (1:0). - Tore: 1:0 Raphael Buck (25.), 2:0 Peter Weber (74.), 2:1 Christian Neuer (85.), 3:1 Patrick Schlegel (90.), 3:2 Miguel-Paez Zamora (90./FE). - Der SV Dürmentingen behält verdient die 3 Punkte zuhause. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der die Gäste mit einem Lattentreffer die beste Gelegenheit hatten, bestimmte die Heimmannschaft den zweiten Spielabschnitt und hätten die Begegnung deutlich früher schon entscheiden müssen. Patrick Schlegel machte mit dem 3:1 in der Schlussminute den Deckel auf die Begegnung. - R.: 3:1

SF Bussen – SGM Daugendorf/Zwiefalten 1:3 (1:1). - Tore: 1:0 Alexander Beck (14.), 1:1 Jonas Haiß (40.), 1:2 Johannes Rueß (51.), 1:3 Simon Kley (58.). - Der Gastgeber ging zwar zunächst in Führung, musste aber vor der Pause noch den Ausgleich hinnehmen. Mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Minuten sicherten sich die Gäste den zweiten Auswärtssieg. - R.: 5:9

SGM Ertingen/Binzwangen - SV Ringingen 2:1 (0:1). - Tore: 0:1 Raphael Müller (35.), 1:1 Christian Jäggle (60., Foulelfmeter), 2:1 Alexander Hecht (70.). - Laut Aussage von SGM-Trainer Bernd Rumpel war es in der ersten Halbzeit „ein Gekicke“. der SV Ringingen leistete im ersten Durchgang mehr Laufarbeit und führte zurecht. Nach der Pause war jedoch der Gastgeber effektiver und siegte nicht unverdient. - R.: 2:1.

Außerdem:

SV Oberdischingen – FV Schelklingen-Hausen 0:3 (0:0). - Tore: 0:1 David Höffner (55.), 0:2 Michael Heinrich (70.), 0:3 Daniel Glökler (90.). - Reserven: 1:1.

SGM Rottenacker/Munderkingen II – SG Griesingen 0:5 (0:2). - Tore: 0:1 Peter Gobs (8.), 0:2 Jannik Werner (20.), 0:3, 0:4 Florian Madl (48., 50.), 0:5 Raphael Brunner (72.).

SF Donaurieden – SF Kirchen 1:3 (0:2). - Tore: 0:1 Jürgen Heinzelmann (17.), 0:2 Tim Seebauer (41.), 1:2 Mathias Stetter (68.), 1:3 Markus Hecht (75.). - Reserven: 1:2.