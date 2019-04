Titelverteidiger Sportfreunde Hundersingen und die SG Öpfingen haben am Donnerstagabend als erste Mannschaften das Halbfinale im Fußball-Bezirkspokal erreicht. Während sich Hundersingen ganz deutlich, mit 7:0, bei der SG Altheim in die nächste Runde ballerte, verpasste der SV Betzenweiler nur knapp eine Wiederholung des Sieges im Ligaspiel, als die Failer-Elf Öpfingen die erste Pflichtspielniederlage beigebracht hatte. Eine Minute fehlte am Ende - oder eine bessere Verwertungsquote der Konter.

SV Betzenweiler – SG Öpfingen 2:5 n.E. (1:1; 0:0). - Tore: 1:0 Marius Rudolph (60.), 1:1 Robin Stoss (89.); Torschützen Elfmeterschießen: SVB: Rainer Neubrand; SGÖ: Robin Stoss, Vincvenzo Miele, Philipp Mall, Tobias Schüle. - Vom Anpfiff weg gingen die Gäste sehr engagiert zu Werke und legten ein außerordentliches Tempo vor. Die Defensive der Gastgeber wurde permanent unter Druck gesetzt, so dass in der ersten Halbzeit kein geordneter Spielaufbau möglich war. Betzenweiler stellte sich rasch auf diese Situation ein, agierte überwiegend mit langen Bällen, sodass die Pressing-Situationen zu keinen Fehlern führten. Torchancen waren Mangelware. Mit 0:0 wechselten die Kontrahenten die Seiten. In der zweiten Halbzeit konnte Öpfingen das Tempo nicht weiter hoch halten, sodass die Failer-Elf besser ins Spiel kam. Nach einem feinen Zuspiel in der 60. Minute lief Marius Rudolph alleine auf das Gästetor zu und ließ SGÖ-Torhüter Lukas Rieger keine Chance. Ab diesem Zeitpunkt bemühten sich die Gäste verstärkt um Offensivaktionen, konnten sich allerdings lange Zeit nicht entscheidend durchsetzen. Betzenweiler wurde zu Kontern eingeladen und erspielte sich in der letzten Viertelstunde hochkarätigste Torchancen, nutzte diese aber nicht. Öpfingens Robin Stoss konnte kurz vor Spielende nach einem Eckball etwas glücklich ausgleichen. Im sofort anschließenden Elfmeterschießen hatten die Gäste an diesem Tag den Fußballgott auf ihrer Seite. Der sehr gute Betzenweiler Torhüter Fabian Argo war an drei von vier verwandelten Schüssen mit den Fingern dran. Die Gastgeber leisteten sich zwei Fehlschüsse.

SG Altheim – SF Hundersingen 0:7 (0:5). – Tore: 0:1 Julian Störkle (20.), 0:2 Felix Freyer (25.), 0:3, 0:4, 0:5, 0:6, 0:7 Thomas Hiller (37./40./44./46./51.). - Hundersingen kam am Gründonnerstagabend zu einem deutlichen Erfolg beim Ligakonkurrenten SG Altheim. Zunächst hatte Altheim zwei Chancen. Doch dann kam die einheimische Abwehr dem gefährlichen Gästesturm entgegen und die Gastgeber bezogen eine deutliche Niederlage. Hundersingen nutzte seine Chancen eiskalt aus. Gästetorhüter Uwe Buzengeiger hatte einen ruhigen Abend. Mann des Abends bei den Sportfreunden Hundersingen war Thomas Hiller, der fünf Tore erzielte und im Alleingang das Ergebnis von 2:0 auf 7:0 schraubte. Fünf Toren in nur 14 gespielten Minuten, das nahm fast schon Robert-Lewandowski-Ausmaße an. (ai)

Zwei weitere Spiele im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals stehen am Samstagnachmittag an. Der SV Renhardsweiler empfängt den FV Altshausen zu einem Derby, im zweiten Spiel ist der SV Fleischwangen Gastgeber der zuletzt formstarken TSG Rottenacker. Beide Spiele beginnen am Samstag um 15 Uhr.

SV Renhardsweiler - FV Altshausen (Sa., 15 Uhr). - Ein Spiel, in dem der Favorit nicht auf den ersten Blick ausgemacht werden kann. Der SV Renhardsweiler spielt eine starke Runde, auch die Rückrunde ist, trotz einiger wichtiger Ausfälle bislang, richtig gut. Auch im Pokal sorgt die Mannschaft bislang für Furore. Oft war es knapp, aber am Ende setzte sich immer Renhardsweiler durch. In der ersten Runde schlug der SVR den klassentieferen TSV Mägerkingen mit etwas Mühe auf der Alb und mit 6:4. Es folgte ein 4:3-Sieg beim FCK/Hausen, ehe Renhardsweiler in der Runde der besten 32 sogar ins Elfmeterschießen musste. Mit 6:4 n.E. hatte Renhardsweiler, das damals sein erstes Pokal-Heimspiel bestritt, gegen Scheer/Ennetach die besseren Nerven. Im Achtelfinale gab es dann ein Derby gegen einen weiteren Ligakonkurrenten. Mit 2:0 behielt der SV Renhardsweiler die Oberhand gegen den FV Bad Saulgau. Die Geschichte des FV Altshausen ist schnell erzählt. Viermal mussten die Schwarz-Gelben bereits auswärts ran. Dem 4:1 gegen den FV Weithart folgte ein 4:1 gegen den FC Laiz. Dann besiegte Altshausen den SV Braunenweiler (5:1) und schließlich den FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies (3:2). Die Frage wird sein, ob sich Altshausen mit einem Pokalerfolg Selbstvertrauen für die Liga holen kann. Siegt der SV Renhardsweiler, ist er Kreisliga-A-Bester.

SV Fleischwangen - TSG Rottenacker (Sa., 15 Uhr). - Der Wimpel für den Kreisliga-B-Besten ist schon sichere Beute des SV Fleischwangen. Doch Michael Zimmermann, Sandro Scheck und Co. haben in der Liga eigentlich andere Ziele. Im Pokal klappt es bislang richtig gut. Nach einem Freilos in Runde eins gab es Siege gegen den SC Türkiyemspor (3:0) sowie gegen die B-4-Ligisten SV Bingen/Hitzkofen (3:2) und im Herbst gegen Rulfingen/Blochingen (2:1). Die TSG Rottenacker entledigte sich ihrer Aufgaben souverän: Nach einem Freilos in Runde eins gab es Siege gegen den SV Oberdischingen (2:0), den SV Dürmentingen (3:0) und den FC Schmiechtal (7:2). Die TSG war aber in diesen Partien auch nicht wirklich gefordert.