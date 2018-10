Betzenweiler pirscht sich weiter nach vorne

Der SV Betzenweiler ist in der Kreisliga A 1 weiter auf dem Vormarsch. Am vergangenen Wochenende war der VfL Munderkingen in Betzenweiler chancenlos. Niederlagen gab es für die SGM Daugendorf/Zwiefalten, den SV Dürmentingen und die SG Ertingen/Binzwangen.

SV Betzenweiler – VfL Munderkingen 5:2 (3:1). - 0:1 Lukas Ottenbreit (11.), 1:1 Felix Gehweiler (14.) 2:1, 3:1 Rainer Neubrand (15./20.), 3:2 Florian Jaumann (61.), 4:2, 5:2 Marius Rudolph (73./90.). - Bei traumhaftem Wetter in Betzenweiler erwischten die Gäste den besseren Start und gingen bereits in der 11. Minute durch Uwe Ottenbreit in Führung. Betzenweiler ließ sich davon nicht beeindrucken und schaffte fünf Minuten später durch ein Traumtor von Felix Gehweiler den Ausgleich. Anschließend gelang es Rainer Neubrand die Begegnung durch zwei Treffer endgültig zu drehen. Die 3:1-Führung bedeutete gleichzeitig den Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit versuchte Munderkingen den Anschluss zu schaffen, was Florian Jaumann nach einer gelungenen Einzelaktion gelang (61.). Die Gäste versuchten in der Folge durch lange Bälle zum Erfolg zu kommen. Die Heimmannschaft erspielte sich einige hochkarätige Chancen, die von Marius Rudolph mit zwei Treffern veredelt wurden. - Reserven: 0:2

TSV Rißtissen - SGM SV Daugendorf/ TSG Zwiefalten 2:0 (2:0). - Tore: 1:0 Stefan Beck (42.), 2:0 Peter Gall (45.). - Die SG begann eigentlich stark und hätte bereits in der Anfangsphase durch Tobias Lenz in Führung gehen müssen. Danach neutralisierten sich die Teams weitestgehend und überbrückten das Mittelfeld meist mit langen Bällen. Kurz vor der Halbzeit sorgte ein Doppelschlag der Gastgeber für lange Gesichter auf der SG-Seite. Die zweite Hälfte begann nochmals mit zwei guten Chancen für Rißtissen, ein 4:0 nach 55 Minuten wäre durchaus möglich gewesen. Die SG versuchte in der Folge nochmals ran zukommen, hatte aber bei den wenigen Chancen vor dem Tor kein Glück. Alles in allem ein gerechter Erfolg für Rißtissen. - R.: 2:1.

SV Dürmentingen - SV Ringingen 2:3 (1:1). - Tore: 1:0 Raphael Buck (7.), 1:1 Daniel Schiele (15.), 1:2 Daniel Kress (56.), 2:2 Patrick Schlegel (80./FE), 2:3 Daniel Kress (86.). - Gelb-Rot: Alexander Schäfer (85./SVD). - Rote Karte Jan Braunsteffer (90./SVR). - In einem am Schluss hektischen Spiel gehen die Gäste aus Ringingen etwas glücklich als Sieger vom Platz. Der SV Dürmentingen dominiere die erste Hälfte und der SV Ringingen agierte in der zweiten Halbzeit spielbestimmend, somit wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen. - Reserve: 2:3

SG Öpfingen - SGM Ertingen/Binzwangen 3:0 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0 Manuel Schaupp (26., 42.), 3:0 Robin Stoß (82.). - Besonderes Vorkommnis: Philipp Mall verschießt in der 70. Minute einen Elfmeter. - Pressewart Steffen Lehmann berichtete über einen klar verdienten Sieg. Die Gäste hatten im ganzen Spiel nur zwei Torchancen. - Reserven: 2:0

FV Schelklingen-Hausen - SG Griesingen 2:3 (1:2). - Tore: 1:0 Marco Mayer (10.), 1:1 Philipp Ströbele (32.), 1:2 Thomas Traub (38.), 2:2 Luca Schleiblinger (48.), 2:3 Jonas Mast (58.). - Gelb/Rot: Vihl (40.).

SF Kirchen - Türkgücü Ehingen 1:2 (1:0). - Tore: 1:0 Eigentor (13.), 1:1 Erbay Engin (48.), 1:2 Araz Ishan (75.). - Reserven: 3:3.

SV Oberdischingen - SF Donaurieden 0:4 (0:3). - Tore: 0:1 Felix Baur (23.), 0:2 Tim Hafner (33.), 0:3 Emil Schuster (36., FE), 0:4 Pascal Hafner (80.).