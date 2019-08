Fünf Klubs aus dem Gebiet gehen in diesem Jahr ins Rennen in der Kreisliga A 1: der SV Betzenweiler, die SGM Daugendorf/Zwiefalten, die SGM Ertingen/Binzwangen, der SV Dürmentingen und als Aufsteiger die Sportfreunde Bussen. Großteils ist das Feld unverändert. Aus der Bezirksliga Donau stieg keine Mannschaft in die A1 ab. Neun der 15 befragten Vereine sehen die SG Griesingen als Meisterschaftsfavoriten. Der FV Schelklingen-Hausen, der SV Betzenweiler und der letztjährige Tabellenzweite SV Ringingen werden ebenfalls genannt. Doch im Laufe der Verbandsrunde wird sich der eine oder andere aus dem Fünfzehnerfeld herausschälen. Sechs Vereine der Kreisliga A1 haben neue Trainer. Schon oft hat ein Trainerwechsel bei Mannschaften für Aufwind gesorgt. Es wird sich auch zeigen, was die neugebildete Mannschaft Schwarz-Weiß Donau II bringen wird, die den Platz des VfL Munderkingen einnimmt.

SV Betzenweiler: Nach dem mäßigen Abschneiden in der vergangenen Saison rüstet der SV Betzenweiler auf. Nicht weniger als neun Namen stehen in der Liste der Neuzugänge. Daniel Weber kommt vom SV Uttenweiler und ist neuer Spielertrainer. Er bringt Timo Werkmann mit. Vom FV Schussenried kommt Florian Rebholz. Weitere Spieler kommen vom SV Weingarten und der SpVgg Pflummern-Friedingen. Einziger Abgang ist Felix Gehweiler, der nach Österreich wechselt. Der Vorjahressiebte ist mit diesem Ergebnis sicher nicht zufrieden, auch weil die Mannschaft im Jahr davor nur knapp am Bezirksligaaufstieg vorbeischrammte. Der landesligaerfahrene Spielertrainer Daniel Weber soll Mentalität in die Mannschaft bringen. Es muss sich zeigen, wie sich die neuen Spieler integrieren.

SF Bussen: Die Sportfreunde Bussen zeigten sich in der zurückliegenden Verbandsrunde vom Abstieg in die Kreisliga B gut erholt und haben mit dem vor einem Jahr neu verpflichteten Spielertrainer Manuel Steinborn die sofortige Rückkehr in die Kreisliga A geschafft. Die Vorbereitung verlief etwas durchwachsen, doch das knappe 1:3 im Bezirkspokal gegen Bezirksligist FV Neufra war ein achtbares Ergebnis. Der Nichtabstieg steht im Vordergrund. Der Meister der Kreisliga B2 zeigte in der vergangenen Saison einen Durchmarsch. Manuel Steinborn (zuvor Ertingen/Binzwangen) schaffte gleich in seinem Premierenjahr als Trainer den Aufstieg und hat die Aufgabe bisher mit Bravour hinter sich gebracht. Christian Neumann kam von den SF Kirchen zurück, doch Kevin Schelkle ist zum SV Uttenweiler gewechselt.

SGM Daugendorf/Zwiefalten: Das Fusionsteam hat nach dem Aufstieg 2018 in der zurückliegenden Saison - vor allem im zweiten Halbjahr und nach der Verpflichtung von Trainer Marco Engesser - eine starke Rolle gespielt. Ein hoher Sieg gegen den SSV Emerkingen und eine Pokalniederlage gegen die SG Altheim stehen in der Bilanz. Zwei bisherige A-Junioren sollen Tobias Münst und Jochen Geiselhart ersetzen, die ihre Laufbahn beendet haben. Spielleiter Tobias Butscher hat für den Vorjahresachten als Ziel wieder einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben.

SV Dürmentingen: In Dürmentingen ersetzt man vier Abgänge durch vier A-Junioren. Vom SV Unterstadion kommt außerdem Jonas Madarac. In der Vorbereitung steht ein 2:2 gegen den FC Marchtal sowie ein 4:3-Sieg im Bezirkspokal in Unterstadion. Tobias Tress wird mit seinem Team versuchen, das Ziel „einstelliger Tabellenplatz" zu erreichen und damit einige Positionen zu klettern. Der Vorjahreszwölfte geht mit Tobias Tress ins zweite Jahr.

SGM Ertingen/Binzwangen: Mit dieser Mannschaft ist immer zu rechnen. Doch sie ist nicht beständig. Immerhin hat sie nach der vergangenen Saison Platz vier belegt. Das ist auch für 2019/20 das Minimalziel. Im Bezirkspokal hat die SGM erst im Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten Uttenweiler verloren. Ein Jahr, nachdem die SGM sogar Uttenweiler rausgekegelt hatte. Zwei bisherige A-Junioren und zwei kroatische Spieler sowie Fabian Hermanutz aus Hundersingen verstärken das Team. Bernd Rumpel, der zunächst aufhören wollte, geht mit der Mannschaft in eine weitere Saison.