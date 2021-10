Betrunkener wirft Mülltonnen um

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau sind am frühen Sonntagmorgen zu einer randalierenden Person in der Pfarrstraße in Bad Saulgau gerufen. Ein 29 Jahre alter alkoholisierter Mann hatte mehrere Mülltonnen umgeworfen und an einem geparkten Fahrzeug den Außenspiegel abgetreten. Die Polizisten nahmen den 29-jährigen vorläufig fest und erhoben eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Euro-Bereich. Diese musste hinterlegt werden, weil der Tatverdächtige Bürger eines deutschen Nachbarstaates ist. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Der Tatverdächtige gelangt nun wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.